Cristiano Ronaldo est devenu la personnalité la plus suivie sur Instagram ce mardi. Le footballeur de la Juventus a dépassé les 144 millions d'abonnés sur ce réseau social.

Cinq Ballons d'or et 144.449.284 followers (abonnés) sur Instagram : Cristiano Ronaldo est désormais la personnalité la plus suivie sur ce réseau social fondé en 2010 qui permet l’échange de photos et de vidéos.

La star portugaise de la Juventus Turin devance désormais la chanteuse et actrice américaine Selena Gomez (144.370.595 abonnés).

2.300 publications sur Instagram

CR7 a posté plus de 2.300 publications où il fait partager sa vie quotidienne à ses fans, ses entraînements en Italie, ses vacances avec ses enfants. Et c'est sur Instagram qu'il avait annoncé sa venue cet été à la Juve.

Accusé de viol, Cristiano Ronaldo devance également le Brésilien Neymar (seul footballeur dans le Top 10).