Cyclisme : Thibaut Pinot et Kevin Réza dans l'Yonne pour la "der" de Cédric Pineau

La (grande) boucle est bouclée pour Cédric Pineau !

On a fêté le jubilé du cycliste icaunais hier (samedi)..

Le coureur de 32 ans, qu'on a vu aux couleurs de la FDJ au tour de france, a roulé une dernière fois avant de prendre sa retraite sportive..

Pour l'occasion il avait convié tous les amateurs à venir pédaler avec lui, au départ de Saint-Georges sur Baulche.

Avec des invités de marque.. Ses deux coéquipiers du tour de france : Thibaut Pinaut Et Kévin Réza.

Un dernier tour de roue en bonne compagnie pour Cédric Pineau.. Ils sont plus de 130 à prendre le départ..

Au programme une boucle de 80 km. Sans pression, assure le coureur fraichement retraité.

- c'est la der officiellement en tant que coureur cycliste, mais ça va j'suis content. le principal c'est que les gens s'amusent et prennent du plaisir.

tous les niveaux peuvent rouler ensemble et c'est pour ça quon fait ette course, c'dans ce but là quoi.

Dans le peloton.. On croise Christian, cycliste depuis 40 ans. Il est venu pour rouler mais surtout..

- pour rendre hommage à ce jeune cycliste cédric pineau.. et puis apercevoir l'autre pinot, encore plus célèbre.. ainsi que son camarade de club kevin reza

L'autre Pino, c'est Thibault.. Coéquipier de la FDJ, 3 ème du tour de france 2014.. Et s'il prend bien volontiers la pose pour les fans,

c'est avant tout pour Cédric qu'il est venu.

Cédric Pineau a pris la pose pour ses fans © Radio France - Lisa Guyenne

- j'suis venu pour mon copain cédric, c'est un de mes meilleurs copains dans le peloton et le fait qu'il arrête sa carrière c'est normal que je sois là ouais. on est etre amis, et c'est juste de profiter ensemble pr faire une belle sortie.

Une belle sortie.. et un joli clap de fin pour Cédric Pineau.. qui voudrait maintenant se consacrer à sa famille avant de penser à la suite de ses projets.