Cyprien Zéni, finaliste toulousain à The Voice

C'est beau quand il y a le sens et quand il y a le son, et tu le fais Cyprien. Amel Bent (sur TF1)

Cyprien intègre un chœur de gospel dès l’âge de 7 ans. A 20 ans, le jeune homme décide de quitter son île natale pour suivre des études de musique à Toulouse. Il y rencontre sa femme et devient papa de jumeaux, qui le font grandir et voir la vie différemment. Aujourd’hui, il vit de la musique, il se produit sur scène et dans des festivals avec différents groupes. Cyprien a grandi avec Nikos et les émissions de chant comme la Star Academy ou The Voice. France Bleu Occitanie le soutient depuis le début de l'aventure The Voice.

