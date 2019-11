VIDÉO - Cyril Hanouna réalise le rêve d'une petit bretonne atteinte d'une maladie congénitale

Châteaugiron, France

Son histoire fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Camille a six ans et cette petite bretonne, originaire de Châteaubourg, au sud-est de Rennes (Ille-et-Vilaine) est atteinte d'une maladie congénitale. Elle souffre du syndrome Vacterl qui affecte notamment sa colonne vertébrale et son cœur. "Son côté gauche est atteint et nous ne savons rien de l'évolution de la maladie. Nous n'avons pas plus d'informations sur son espérance de vie," confie son père Sylvain.

Un message d'anniversaire de la part de l'animateur

Comme toutes les petites filles de son âge, Camille a des rêves. "Elle aime beaucoup Cyril Hanouna qui la fait rire alors nous avons eu envie d'organiser une rencontre." Après plusieurs appels infructueux lancés sur les réseaux sociaux, le père de famille et sa compagne ont reçu l'aide d'une amie, connaissance de l'animateur. Le 5 novembre, quelques jours après l'anniversaire de la petite fille, Cyril Hanouna fait parvenir un message de quelques secondes à cette dernière. Diffusé sur le compte Twitter @1sourireCamille, la vidéo suscite des dizaines de réactions.

Quelques jours plus tard une nouvelle bonne nouvelle arrive à la maison. "Nous avons été contactés par la production de l'émission Touche Pas à Mon Poste pour nous dire que Cyril voulait rencontrer notre petite fille parce qu'il avait été très touché par son histoire." Les parents saisissent l'occasion de réaliser le rêve de leur fille et de faire parler de sa maladie. "Elle est peu connue et avec le compte Twitter que nous avons créé et les tee-shirts réalisés nous essayons de la faire connaître."

Le lundi 11 novembre, la petite Camille se retrouve aux côtés de son animateur préféré en direct devant plus d'un million de téléspectateurs. "Cyril a été formidable. Il a été très généreux et nous a permis de parler de la maladie." A peine rentrés chez eux, des étoiles dans les yeux, les parents sont de nouveau invités par la production a revenir sur le plateau. Ils sont même invités trois jours à Paris. "Camille est de nouveau passée en direct dans l'émission le lundi 19 novembre et nous avons pu rencontrer les chroniqueurs et passer un moment avec Cyril. Tout le monde a été formidable," raconte Sylvain qui n'en revient toujours pas.

Le père a diffusé plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux pour remercier l'animateur et son équipe. Il a reçu de nombreux soutiens et espère maintenant pouvoir monter une association pour "permettre à des enfants de réaliser leurs rêves." De son côté, l'animateur aurait confié aux parents sa volonté de revoir Camille.