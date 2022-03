Cyril Lignac ouvre une pâtisserie à Saint-Tropez, la première hors de Paris

Cyril Lignac va ouvrir une pâtisserie à Saint-Tropez (Var) en avril prochain. La Pâtisserie sera située sur la Route des Plages. Il s'agit de la sixième boutique du chef et la première hors de Paris.

Déjà propriétaire de cinq pâtisseries à Paris, le chef Cyril Lignac annonce l'ouverture, le 17 avril prochain, d'une sixième boutique à Saint-Tropez (Var). La Pâtisserie sera située sur la Route des Plages et dotée d'un atelier de 41 m2 "pour assurer une production quotidienne et garantir un niveau de qualité conforme production quotidienne et garantir ainsi un niveau de qualité conforme aux exigences des chefs". La Pâtisserie sera ouverte toute l'année.

Cyril Lignac et son associé, le chef pâtissier Benoît Couvrand, proposeront les pâtisseries-signatures de la maison (L'Equinoxe, la Tarte Framboise, le baba au rhum...) mais aussi des créations.

La Pâtisserie Cyril Lignac Saint-Tropez, 66 Route des Plages, 83990 Saint-Tropez à partir du 17 avril 2022