Dani Lary, acteur dans la série policière Cherif. Il joue... un magicien !

Dani Lary et Abdelhafid Metalsi, l'acteur qui joue Cherif

Barbières, France

Dani Lary a l'habitude de la télévision en tant que magicien. Le voilà acteur dans un rôle qui n'est pas tout à fait un rôle de composition. Il joue dans un épisode de la série Cherif intitulé "L'illusion fatale" où il interprète un magicien qui découvre le corps inerte de sa femme, sa compagne dans la vraie vie.

Le tournage a eu lieu à Barbières en juillet dernier - Andéa Sammouth

En fait, la production de la série cherchait des décors de magie. Et en découvrant les ateliers du magicien drômois à Barbières, il lui a été proposé de faire de l'ancienne usine le lieu de tournage et puis de jouer lui-même le rôle du magicien. Dani Lary donne donc la réplique aux deux comédiens principaux : Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif) et Aurore Erguy (Roxane le Goff).