Daniel Craig fait commandant de la Royal Navy, comme son personnage 007

L'amiral Tony Radakin et le commandant Daniel Craig.

Cette nomination a été annoncée quelques jours avant la sortie dans les salles britanniques de "Mourir peut attendre", nouveau volet des aventures du célèbre agent secret, et cinquième et dernier film de Daniel Craig dans la peau de 007. L'acteur a été fait commandant honoraire de la Royal Navy, la marine britannique, décrochant ainsi le même grade que son personnage à l'écran, James Bond. L'acteur britannique de 53 ans a déclaré se sentir "privilégié" et "honoré" de cette nomination.

Faire la promotion de la marine britannique

Sortes d'ambassadeurs de la Royal Navy, les officiers honoraires contribuent à faire la promotion de la marine britannique et de son rôle dans le monde. Lors de la production du dernier opus de la franchise 007, dont la première aura lieu mardi à Londres, les cinéastes ont travaillé en étroite collaboration avec la Royal Navy et le ministère de la Défense. Le navire de guerre HMS Dragon apparaît dans le film ainsi que le destroyer type 45, avec son emblème de dragon rouge sur la coque, qu'on aperçoit fendant les flots dans la dernière bande-annonce.

La sortie du prochain James Bond, initialement prévue en mars 2020, a été reportée à plusieurs reprises et repoussée au total de 18 mois, en raison de la pandémie de Covid-19. Le film sortira le 6 octobre prochain en France.