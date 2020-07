Vu sur le web : un heureux événement au zoo du bassin d’Arcachon et Clara Luciani qui reprend Nancy Sinatra

Le parc zoologique du bassin d’Arcachon, basé à la Teste-de-Buch, est en fête. Un joli bébé girafe de près d’1m80 est venu au monde mardi matin. C’était une surprise pour l’équipe du site puisque la maman, Lina, a accouché toute seule, comme dans la savane. Cet événement est une grande première pour le zoo, et une bonne nouvelle puisqu’il ne reste que 800 individus de cette espèce, la girafe de Rothschild, à l’état sauvage.

C’est un duo mythique des années 1960 que font revivre la française Clara Luciani et l’Ecossais Alex Kapranos, le chanteur du groupe de rock Franz Ferdinand. Ils viennent de publier sur internet une reprise de « Summer Wine », popularisée par Nancy Sinatra, la fille du célèbre crooner, et Lee Hazlewood, qui a écrit la chanson. Ce titre a été interprété par de nombreux autres artistes, comme The Corrs et Bono (chanteur de U2), Alain Bashung et Emilie Simon ou encore Lana del Rey. « Summer Wine », initialement écrite en anglais, est cette fois en partie chantée en français par Clara Luciani.