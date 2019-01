Dans le Cher, c'est écran noir mardi matin, les fréquences de la TNT changent

Prenez vos télécommandes, ce mardi matin ce sera peut-être écran noir sur votre télévision. Vous êtes concernés si vous avez une antenne râteau et que vous habitez dans le Cher ou à la limite avec l'Indre.

Cherbourg, France

Les fréquences changent dans la nuit de lundi à mardi dans le Cher et une partie de l'Indre. Il sera impossible cette nuit de regarder la télévision si vous l'a recevez avec une antenne radio, et non par internet.

Il faut donc reprogrammer votre télévision. C'est le cas pour plus de moitié des foyers du Cher, 76.000 foyers en tout, 17.000 à Bourges. Selon Jean Marc Salmon, le directeur adjoint de l'Agence nationale des fréquence : "Avec votre télécommande, il faut aller dans le menu, puis lancer la recherche automatique de chaîne. Le téléviseur va scanner de nouveau toutes les fréquences, retrouver les chaînes et les remettre dans le bon ordre."

Le Cher et une partie de l'Indre sont concernés. © Radio France - Victor Vasseur

Une opération gratuite

Précisions-le : cette opération est totalement gratuite, "attention aux arnaques" rappelle l'Agence nationale des fréquences.

Si toutefois cela ne fonctionne pas, vous pouvez demander à un installateur. Une aide de 120 € est prévue pour les particulier, 250 € si vous devez remplacer l'antenne râteau par une parabole ou une box internet.