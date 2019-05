"Dans le ventre de l'Hôpital", le CHU de Dijon Bourgogne vu de l'intérieur

Dijon, France

Immersion totale

On parle souvent du milieu hospitalier pour évoquer les problèmes aux urgences, les fermetures de lits ou les personnels au bord de la crise de nerf. Grace à un jeune photographe indépendant, voilà un regard beaucoup plus positif sur les professionnels de l'hôpital.

Ce jeune photographe s'appelle Adrien Sauvage. Il a 26 ans et il est assistant de régulation médicale au centre 15. Pendant 3 mois, entre décembre 2018 et février 2019, il a vécu en immersion au cœur des réanimations chirurgicales et au bloc opératoire. Il faut savoir qu'il y a 33 salles d'opération au CHU pour 40 000 heures d’interventions chaque année.

Une exposition et un livre

Le résultat, c'est une exposition de photographies prises dans ces services. L'inauguration a eu lieu ce lundi 20 mai. Elle est à découvrir dans le hall A jusqu’au 17 juin.

Il y a aussi un livre de 60 pages dans lequel on retrouve ces clichés, "Dans le ventre de l'hopital". On peut le commander via le compte Facebook d'Adrien Sauvage. Ce livre coûte 12 euros.

-

Des vidéos sur You tube

Comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi même, l'hôpital François Mitterrand propose aussi toute une série de vidéos sur You Tube dans lesquelles on découvre ses services, par exemple ci dessous, l'Équipe Ressource Régionale et Soins Palliatifs Pédiatriques.