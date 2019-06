Dans le vignoble de Côte-d'Or, des habitants s'opposent à un projet de construction d'un hôtel de luxe

Tous les jours France Bleu Bourgogne vous sélectionne une info en provenance d'internet et des réseaux sociaux qui parle de la Côte-d'Or. Ce lundi, direction les hautes côtes de Nuits où les habitants d'un village se mobilisent contre un projet immobilier sur un site classé Natura 2000.

Dijon, France

Ce dimanche 16 juin 2019 était une journée à la fois festive et revendicative. Festive parce que les habitants de Villers-la-Faye se sont rassemblés sur le site des chaumes qui surplombe le village, pour un pique nique géant. Mais aussi, revendicative car cette journée était organisée contre un gros projet immobilier de construction d'un complexe hôtelier, grand luxe, restaurant et salle de séminaire.

En clair, un bâtiment de 90 mètres de long et 10 mètres de haut pourrait sortir de terre prochainement. Sauf que, pour que ce soit possible, il faut modifier le PLU, le plan local d'urbanisme, car, précision importante, pour l'instant, ce site des Chaumes est classé Natura 2000. Natura 2000, cela veut dire qu'on y préserve la faune et la flore.

Extrait du délibéré du conseil municipal - mairie de Villers-la-Faye

Et pour défendre ce terrain, les habitants de Villers-la-Faye ont formé une chaîne humaine ce dimanche pour montrer qu'ils sont pour la plupart opposés à ce projet immobilier.

Il faut que la nature soit préservée, avec parfois des arguments inattendus comme ceux recueillis par nos confrères de France 3 Bourgogne.

Il faudra maintenant que le conseil municipal partage l'avis du maire pour donner son accord à la vente du site et avant cela à la révision du plan local d'urbanisme. Il y aura de toute façon une enquête publique, et pourquoi pas un référendum local. C'est en tout cas, ce que réclament les habitants.