Journée mondiale de la radio - Les coulisses de France Bleu Maine

Ce samedi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Pour l'occasion, animateur(trice)s, technicien(ne)s, journalistes et chargées d'accueil vous font découvrir leur quotidien.

Mathieu Doucet et Clémentine Sabrié

À la rédaction

Chaque jour, ils vous donnent les dernières informations, en Sarthe comme au bout du monde. Les journalistes sont répartis en deux équipes, les présentateurs et les reporters. Julie Le Duff, la rédactrice en chef de France Bleu Maine a expliqué, vendredi dans "Les Experts", comment le début de journée se déroule et la difficulté de faire des choix sur les sujets

Julie Le Duff, rédactrice en chef de France Bleu Maine Copier

Dans l'équipe des journalistes de France Bleu Maine, il y a Clémentine Sabrié. Actuellement en matinale sur France Bleu Maine et France 3, elle vient tout juste de sortir d'une école de journalisme. Pour elle, la radio était une évidence.

Clémentine Sabrié, journaliste France Bleu Maine Copier

Clémentine Sabrié © Radio France

À l'animation

Du lundi au vendredi, ils sont là pour vous accompagner, vous informer, vous donner des idées de sorties, vous offrir des cadeaux et ce pendant une, deux ou trois heures de suite. Le travail d'un animateur radio est bien spécifique et ne se résume pas qu'à l'antenne, comme nous le rapporte Fabien Obric, animateur de "100% Sports" chaque soir entre 18h et 19h.

Fabien Obric, animateur sur France Bleu Maine Copier

Fabien Obric, animateur de 100% Sports © Radio France

Les animateurs ou animatrices de France Bleu Maine sont des passionnés, faisant ce métier depuis de nombreuses années. Chacun a ses raisons, comme Sophie Elie, l'animatrice de votre émission "On cuisine ensemble" chaque jour entre 10h et 11h.

Sophie Elie, animatrice sur France Bleu Maine Copier

À la technique

Les hommes et femmes de l'ombre. Derrière leur console, ils ne font pas qu'ouvrir les micros des animateurs et journalistes. C'est une écoute importante de l'antenne, des timings pour arriver à l'heure pour les infos notamment. Ils ont un regard qui compte et sans eux, il n'y aurait pas d'antenne sur France Bleu Maine. Gael Dreujou est heureux de faire ce métier depuis l'ouverture de France Bleu Maine, en 2010.

Gael Dreujou Copier

Gael Dreujou © Radio France

À l'accueil

Elles vous accueillent quand vous nous appelez, quand vous venez chercher un cadeau ou quand vous êtes invités dans les émissions de France Bleu Maine. Sandrine, présente depuis quelques mois, raconte ce métier qu'elle voit comme une passion

Sandrine, chargée d'accueil Copier