Dans les coulisses de la soirée Miss France au Zénith de Caen : on y était... on vous raconte !

Ca commence dès l'entrée du Zénith, où en plus de devoir montrer son pass sanitaire, il faut jeter son masque à la poubelle pour en enfiler un propre, et noir, "parce que ça passe mieux à la télé" nous explique-t-on. Un masque que le chauffeur de salle redemande avant la fin de chaque coupure pub de bien remettre en place..! "Sinon ça se voit à l'écran".

Sur scène, les danseurs se préparent. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Un chauffeur de salle qui harangue le public. Et le résultat est là. Des tonnerres d'applaudissements, à tel point que Sylvie Tellier et Jean Pierre Foucault ont bien du mal à s'entendre. "On n'entendait pas les ordres qu'on nous donnait du car régie" raconte-t-elle en conférence de presse à la fin. Heureusement, leur texte défile sur le prompteur situé juste au dessus du jury. A côté d'un homme qui abaisse un drapeau blanc pour indiquer aux miss quand elles doivent s'avancer vers le public lors des shows.

Les Miss s'installent sur scène avant le démarrage de l'émission. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

On en prend plein les yeux, mais on ne doit rien filmer tout est sous licence. Attention aussi au décalage ! Certes la soirée est en direct, sauf le tableau des régions enregistré la veille, mais il y a trois minutes d'écart avec la diffusion à la télé, pour garder la maîtrise de l'antenne en cas d'incident. Tout le monde est prévenu pendant les coupures pub qu'il ne faut pas tweeter immédiatement les résultats. Consigne qui ne sera pas forcément respectée... Pourtant elle sera régulièrement répétée !

Et qu'était-ce donc que ces cris venant des coulisses avant chaque reprise de direct ? Le cri de guerre des miss avant de monter sur scène :

"Miss France 2022, vous en aurez plein les yeux ! Miss France 2022, on va mettre le feu !"

Et dans la salle, pourquoi 4400 personnes, alors que 2500 places seulement étaient en vente ? Parce qu'il y a les membres des comités régionaux, les familles, mais aussi tout un pare terre d'invités. Et certaines phrases entendues à la fin, comme "ça capte pas ici... ça capte mieux à Dubaï" ne laissent guère de doute. Les influenceurs sont là ! Car la soirée se passe à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Trois jeunes femmes qui n'avaient pas le bracelet noir attribué aux journalistes et attendaient quand même dans la salle de conférence de presse ont failli être éjectées manu militari par un vigile, avant de décliner leur profession : influencence. On vous donne un conseil : ça a l'air de marcher...!

Malika Ménard n'avait pas son écharpe de Miss France.. mais pourquoi ? © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Dernière question pourquoi Malika Ménard n'avait-elle pas son écharpe de Miss quand elle est montée sur scène interroger les cinq finalistes ? En off, elle a expliqué qu'elle l'avait tout simplement oubliée à la maison. Bref une "sacrée soirée" comme dirait le chef d'orchestre du show, l'inoxydable Jean-Pierre Foucault.