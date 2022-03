Dans les coulisses des Enfoirés avec les artistes !

Alors que la diffusion du grand show annuel est prévue pour le 4 mars, Quentin Lhui est allé dans les coulisses du tournage, en janvier dernier près de Montpellier, pour recueillir les témoignages des artistes présents.

Romain Colucci

C'est un témoin privilégié qu'a rencontré Quentin Lhui : Romain Colucci, le fils de Coluche, fondateur des Restos du Cœur. Une troupe "unique au monde" pour un spectacle d'envergure placé sous le signe de la générosité : "Les Restos du Cœur, c'était censé durer un an quand mon père l'a créé. On en est à la 37ème campagne. Et entre 1985 et aujourd'hui, le nombre de repas distribués a été multiplié par presque 17. Ça montre l'image de la précarité en France mais aussi de la générosité des Français qui a augmenté en même temps que la précarité".

Dans son interview avec Quentin, Romain Colucci revient sur l'importance des dons et la défiscalisation de ces derniers sous la Loi Coluche.

Anne Sila

Anne Sila aux côtés de Nolwenn Leroy pour le spectacle 2022 des Enfoirés - Christophe Chevalin / TF1

Voici une petite nouvelle, à l'image de Joyce Jonathan ou Thomas Pesquet : Anne Sila rejoint la troupe des Enfoirés. Si elle n'oublie pas pourquoi elle est là, elle se dit "super heureuse" de faire partie de cette troupe. Celle qui a gagné l'édition All Star de The Voice est ravie de retrouver ses amis artistes, un moment rare dans une carrière : "Généralement, chacun a sa carrière. Chacun est sur une scène différente à des moments différents".

Ses premiers pas dans la troupe, son rapport à sa voix et une petite improvisation au piano autour de la chanson "Le Reste" de Clara Lucciani : c'est dans son interview avec Quentin Lhui !

Jérémy Frérot

Jérémy Frérot partage un tableau avec Patrick Fiori et Amir - Christophe Chevalin - TF1

Grande première aussi pour Jérémy Frérot qui ne cache pas son stress et son excitation de partager la scène avec de grands artistes pour la bonne cause. Et les Restos du Cœur il connait, sa grand-mère Christiane y est bénévole depuis 20 ans sur le Bassin d'Arcachon. Il revient sur sa relation aux Enfoirés et sur le sens de son engagement au micro de Quentin Lhui :

Catherine Lara

Ce n'est pas une grande première mais plutôt un grand retour pour Catherine Lara ! Si elle avoue bien volontiers que "sans public, c'est moins marrant" elle ne perd pas de vue l'objectif final : changer la vie de beaucoup de gens "qui n'ont pas de quoi manger. Au-delà du divertissement merveilleux qu'est le fait de se retrouver, il y a le fait de pouvoir nourrir des bouches qui n'en n'ont pas les moyens". Retrouvez également la définition du mot "Enfoiré" selon Catherine Lara avec Quentin Lhui :

Arnaud Ducret

Arnaud Ducret chante en compagnie de Garou, Gérard Jugnot et Claudio Capeo - Christophe Chevalin - TF1

Encore un petit nouveau ! Arnaud Ducret rejoint pour la première fois la troupe : "J'ai été tendu toute la semaine et là je vous avoue que je me sens de plus en plus détendu, c'est cool". Son air d'enfoirés à lui, c'est Coluche : "Coluche, c'est le mec qui est arrivé et qui a dit 'bon les gars, je vais faire un truc'. C'est très émouvant".

Les Enfoirés, c'est ce vendredi 4 mars sur TF1 et France Bleu et à tout moment sur francebleu.fr dans notre dossier spécial.