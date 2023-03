Dans les coulisses du concert des Enfoirés "2023 Enfoirés un jour, toujours"

La Halle Tony Garnier à Lyon, lieu du concert "2023 Enfoirés un jour, toujours" diffusé sur TF1 et France Bleu au profit des Restos du cœur

Un spectacle se prépare, s'organise, se gère parfois des mois en amont. Et quand il s'agit des Enfoirés, l'organisation est encore plus compliquée. Imaginez devoir réunir une quarantaine d'artistes avec leur propre emploi du temps, tournées et engagement : vous obtenez un calvaire logistique ! Pourtant, ce petit miracle se produit chaque année, au moins de janvier, pour une série de concerts événement au profit des Restos du cœur.

Cette année, pour le concert "2023 Enfoirés un jour, toujours", il a fallu à nouveau développer des trésors d'ingéniosités pour proposer un show grandiose qui permettra ensuite de vendre CD et DVD. Une vente importante puisque chaque objet finance l'équivalent de 17 repas à chaque achat. Alors ce spectacle que vous avez pu vivre hier sur TF1 et France Bleu, il est primordial.

Sofia Essaïdi, Carla Bruni, Zazie et Patrick Fiori dans le public des Enfoirés - Laurent Vu / TF1

Si les projecteurs sont braqués sur Christophe Maé, Mimie Mathy ou encore la nouvelle venue Sofia Essaïdi, c'est une toute autre troupe qui fait vivre le show en coulisses ! Ils sont costumiers, directeur artistiques, coiffeur, accessoiristes ou encore répétitrice ! France Bleu les a rencontrés pour savoir quel était leur rôle dans le show.

Le spectacle

Ils s'occupent des instruments, des accessoires, de la chorégraphie ou encore de la direction artistique. Ils vous livrent les petits secrets de ce grand spectacle, de la petite indiscrétion à la plus grande !

Les Enfoirés réunis sur scène en 2023 à la Halle Tony Garnier de Lyon - Laurent VU / TF1

Main dans la main avec les artistes

Ils sont au plus près des chanteurs, acteurs ou encore sportifs et astronaute qui composent la troupe. Ils s'occupent des costumes, du maquillage ou encore de la coiffure… Et là aussi, vous allez apprendre tous les petits secrets de fabrication qui rendent le show si savoureux !

Vous l'avez compris, les Enfoirés, c'est plus qu'une troupe de chanteurs, c'est un groupe de personne qui œuvre chaque année, en harmonie, pour les Restos du Cœur.