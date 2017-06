Dans les coulisses du tournage de notre série sur l'étape du Tour de France Périgueux - Bergerac

Pour le passage du Tour de France 2017 en Dordogne, France Bleu Périgord vous prépare une série de reportages sur les festivités liées à la grande boucle en Périgord. Plongée dans les coulisses du tournage... à vélo !

Mardi 11 juillet 2017, le peloton du Tour de France disputera l'étape n°10 entre Périgueux et Bergerac. 178 kilomètres au programme des coureurs qui les emmèneront à Saint Pierre de Chignac, Thenon, Montignac, les Eyzies, Sarlat, Domme, Vezac, Saint Cyprien, Le Buisson et Lalinde.

France Bleu Périgord vous prépare une série de reportages "on fait l'étape ensemble" sur les festivités commune par commune qui seront proposées aux spectateurs. C'est Benjamin Fontaine, notre journaliste, qui micro à la main et en vélo va parcourir les 178 kilomètres de cette étape périgourdine mardi 20 et mercredi 21 juin.

Dans les rues de Périgueux pour notre reportage "on fait l'étape ensemble" #TDF2017 pic.twitter.com/T99C05GepV — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 20, 2017

Accompagné de la voiture suiveuse du Tour de France Benjamin Fontaine, notre cycliste amateur, attend tous vos encouragements durant son périple à vélo. Et certains ont déjà commencé comme la préfecture de la Dordogne.

Bon courage ! — Préfet de Dordogne (@Prefet24) June 20, 2017

Arrivée à St Pierre de Chignac "on fait l'étape ensemble" #TDF2017 pic.twitter.com/5BoDbV0atR — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 20, 2017

mardi 20 juin : Périgueux 9h, Saint Pierre de Chignac 10h15, Thenon 11h45, Montignac 13h15, les Eyzies 16h, Sarlat 18h

mercredi 21 juin : Sarlat 8, Domme 9h, Vezac 10h15, Saint Cyprien 11h30, Le Buisson 13h30, Lalinde 15h30, Bergrac 17h15

"On fait l'étape ensemble", à retrouver sur l'antenne de France Bleu Périgord dès le lundi 26 juin