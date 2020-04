Dans ma Télé Confinée : Un virus nommé De Funès

Comme nous, elle est passée en mode "confinée" depuis plus d'un mois. Et elle nous réserve toujours des (bonnes ?) surprises. C'est la Télé Confinée vue par France Bleu. Une télé qui adore Louis de Funès. C’est le roi de cette période de confinement. A croire qu’il a été enfermé dans la télé depuis le 17 mars, comme Huguette et Raymond sont enfermés dans leurs Scènes de Ménages sur M6 depuis plus de dix ans.

Louis De Funès est partout. Un peu tout le temps. Mais en même temps, les audiences sont au rendez-vous, alors pourquoi s’en priver ? Même si ces meilleurs films sont déjà un peu tous passés. On a pu voir La grande vadrouille, Rabbi Jacob, Jo, La soupe aux choux et même Hibernatus deux fois en moins d’une semaine. Et ça, rien que sur France 2.

Et ce lundi 20 avril au soir, c’est en version "Gendarme" qu’il poursuit sa mission de nous distraire. Louis de Funès est déjà parti - sur M6 - à Saint Tropez, à New York, il s’est marié puis il s’est baladé alors qu’il avait été mis à la retraite. Du coup, ce lundi soir, il va montrer ses gambettes à la faveur de l’arrivée des gendarmettes. C’est pas le meilleur de la série, pas le pire non plus parce que "Le gendarme et les extra terrestres" arrive la semaine prochaine. Mais par les temps qui courent, et vu qu’on risque d’être un peu privé des fêtes de Bayonne et de Dax, et peut-être même des plages landaises et basques, alors autant passer son lundi soir à bronzer sur les plages de nudistes de Saint-Tropez. On ne risque pas de coup de soleil mal placé, peut être juste de choquer son voisin si on n’a pas fermé les rideaux.

L’autre grand rendez-vous quotidien dans cette télé confinée, c’est bien sûr l’épidémie de Coronavirus. Difficile d’y échapper dans des JT qui sont tous en Editions spéciales depuis un mois, et qui nous déclinent le sujet à toutes les sauces. On dirait un exercice de fin d’année dans une école de journalisme tant tous les angles ont déjà été utilisés.

Mais d’autres chaînes ont décidé de jouer avec nos peurs. Alors si les séries dont les héros sont de beaux médecins dans des hôpitaux américains où il se passe une grosse catastrophe médicale à chaque épisode. Si cela ne vous suffit plus à vous donner le frisson. Rendez-vous sur RMC Story ce soir à 21h avec une série documentaire bien dans l’air du temps : Les grandes épidémies de l’Histoire. Oui, ils ont osé !

On commence par une bonne Grippe espagnole. Puis l’historien Franck Ferrand prend le relais à 22h avec une émission sur "La peste de 1720 à Marseille". Et pour les plus courageux, vous pourrez poursuivre avec le documentaire sur les "Forces de la nature" intitulé "Virus Cosmiques". Il vous interrogera sur ces virus qui pourraient avoir été ramenés de l’espace… Ce n’est que de la fiction... Mais en même temps, ça peut que nous rassurer sur l’épidémie d’aujourd’hui. Elle risque même de nous paraître un peu fade…

Et puis ce soir, vous pourrez aussi vous faire croquer. Par un Ogre vert, avec Shrek 4 sur Gulli, ou par un très beau vampire grâce au Chapitre 1 de Twilight sur W9.