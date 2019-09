Liane Foly dans "Danse avec les Stars" : un hommage à ses parents !

Liane Foly est l'une des dix personnalités à fouler, pour cette dixième saison, le parquet de "Danse avec les Stars" sur TF1. A quelques heures du premier prime, ce samedi 21 septembre 2019, et entre deux répétitions, la chanteuse a pris quelques minutes pour répondre aux questions de Bertrand Fissot. Réécoutez son interview !

Artiste complète, chanteuse, comédienne, imitatrice, il vous manquait la danse ?

J'ai fait énormément de danse

Oui et non... Liane Foly nous rappelle qu'elle a beaucoup pratiqué la danse : 20 ans de petit rat à Lyon, des claquettes aussi, mais il lui manquait la danse de salon. Elle nous le raconte :

Pourquoi avoir accepté de participer à cette dixième saison ?

C'est en dansant qu'ils (n.d.l.r : les parents de Liane Foly) sont tombés amoureux

C'est avec humour que Liane Foly nous retourne la question.

Après avoir refusé à plusieurs reprises de participer à l'émission, à cause d'un emploi du temps chargé notamment, Liane Foly a finalement accepté pour, avant tout, le challenge. Comme elle nous le rappelle, elle aime surprendre, et aime qu'on la retrouve là où on ne l'attend pas. C'est un vrai défi également pour elle-même.

Et puis, c'est avec une grande émotion qu'elle se confie sur la passion qu'avaient ses parents. Ils étaient des grands danseurs. Ils se sont, d'ailleurs, rencontrés en dansant, et sont tombés amoureux en dansant. Ecoutez cette très belle histoire :

Je pense beaucoup à eux en faisant cette émission. C'est quelque chose que je leur envoie. Et puis comme ils captent très bien TF1 là-haut donc ça tombe bien, ils vont pouvoir me voir.

Comment vous êtes-vous préparée à cette émission ?

En faisant l'amour !

C'est toujours avec son humour qu'on adore, que nous répond Liane Foly. Plus sérieusement, elle a toujours fait beaucoup de sport. Une nécessité pour la scène. En tournée tout cet été, elle n'a pu prendre de congés. Elle nous raconte donc le secret de sa préparation.

Quel a été le feeling avec Christian Millette ?

Ce garçon est très talentueux. Il est pédagogue. Il est patient. Il est beau ! Donc c'est très agréable de se laisser aller dans les bras d'un beau jeune homme

Sans hésiter, Liane Foly nous confie que le feeling est tout de suite bien passé. La première raison : sa grande histoire d'amour avec le Québec !

Et très vite, Liane Foly et son danseur se sont retrouvés, notamment, sur "certaines valeurs humaines" et sur l'humour. Elle nous raconte tout ça :

Quel est votre plus grand défi dans cette aventure ?

Le rythme de la musique, je l'ai. Mais c'est tout le reste

Là encore, Liane Foly n'hésite pas à nous répondre. Son plus grand défi dans l'émission sera la mémoire. Retenir "les détails", "les pas". Comme elle nous le rappelle, elle connait le rythme, mais il y'a "tout le reste" !

Et puis Liane Foly a un second défi : séduire un membre de l'émission. Découvrez de qui il s'agit.

A quelques heures du premier prime, comment vous sentez-vous ?

C'est beaucoup d'adrénaline, d'excitation !

A quelques heures du premier prime, ce samedi soir, Liane Foly avoue avoir le trac... mais un trac positif ! "C'est très agréable", comme elle nous le confie

Enfin, Liane Foly revient pour nous sur ses projets après "Danse avec les stars". Tournée, album, c'est une actualité chargée qui l'attend

J'aime beaucoup votre radio. Parce que vous êtes partout en France, et ça fait du bien

Merci à Liane Foly pour ce joli clin d’œil !

