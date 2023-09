Dauphiné Libéré : les journalistes en grève contre le projet de délocalisation des rédactions à Veurey

Les éditions Nord-Isère et Sud-Isère du Dauphiné Libéré seront réduites ce mercredi 27 septembre. La rédaction du journal s'est mise en grève ce mardi 26 septembre, faute d'accord trouvé avec la direction concernant la fermeture des agences de Grenoble et de Voiron. Un mouvement inédit en Isère, qui n'avait jamais eu lieu auparavant. "C'est un message fort qu'on envoie à la direction par cette grève, symbolique", assume Sarah Huppert, journaliste élue Syndicat National des journalistes (SNJ) au CSE, le syndicat majoritaire.

Une lettre ouverte déjà envoyée au directeur du journal

La trentaine de journalistes titulaires qui travaillait ce mardi 26 septembre s'est donc réunie devant les locaux du Dauphiné libéré, à Grenoble, rue Gustave Eiffel pour demander l'annulation de ce projet ,que la direction n'assume pour le moment pas : "Christophe Victor (le directeur) nous dit qu'à l'heure actuelle, cela n'est pas un projet. Mais il nous a quand même dit que deux équipes d'architectes étaient en concurrence pour réhabiliter les locaux du siège à Veurey, c'est donc bien un projet !", s'emporte Sarah Huppert. En fin de semaine dernière, un courrier avait déjà été adressé au directeur du journal, pour faire entendre les revendications.

"Ce sont nos lecteurs qui vont en pâtir au final"

Cette opération inédite, pour Florent Cotté, journaliste au service des sports de la rédaction grenobloise, c'est aussi un moyen "d'informer les lecteurs sur ce qu'il se passe", "ce sont nos lecteurs qui vont en pâtir au final. On est conscient qu'on les pénalise, mais on veut continuer à les satisfaire dans le temps et la durée, et qu'on nous donne surtout, les moyens de le faire", s'exaspère le journaliste. Un mouvement aussi suivi par les journalistes du nord Isère, et qui a reçu le soutien d'autres locales, dans d'autres départements, notamment en Drome, en Ardèche et en Savoie. "Ils nous rejoindront peut-être", termine Florent Cotté. En attendant, les journalistes doivent encore décider, si oui ou non, ils poursuivront la grève.