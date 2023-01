Dave dans les studios de France Bleu Vaucluse : revivez les meilleurs moments !

C'était ce lundi 3 janvier, Dave était l'invité de France Bleu Vaucluse aux côtés de Maxime Peyron dans le 16/19.

Quoi de mieux pour commencer l'année 2023 que d'inviter un ami de longue date de France Bleu Vaucluse ? Installé dans le département depuis quelques années, Dave est venu nous raconter SON Vaucluse : Entre adresses gourmandes, idées d'activités sportives et anecdotes vécues avec son compagnon Patrick Loiseau, il nous dévoile quelques secrets et répond avec humour et émotion à Maxime Peyron.

Sport toujours, et anecdote encore... Imaginez deux artistes que l'on adore, Dave et Renaud, en train de regarder France-Argentine, la finale de la coupe du monde de Football 2022 au Qatar :

Chanson pour le Sidaction

Nous avons bien sûr profité de ce moment en studio pour écouter et chanter Vanina ou Du côté de chez Swan. Nous avons également découvert la nouvelle version de cette chanson, créée spécialement à l'occasion du Sidaction : "Protégés : Du côté de chez Swan".

