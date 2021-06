David Guetta et Madonna : un clash sur fond d'astrologie

David Guetta a un parcours impressionnant. En 2001, aucune maison de disques ne veut le signer. Aujourd'hui, il travaille avec les plus grandes stars et peut s'offrir qui il veut... ou presque. Sa collaboration avec Madonna a tourné court pour une raison incroyable.

Depuis le succès de I Gotta Feeling qu'il produit pour les Black Eyed Peas en 2009, David Guetta est au somment de la gloire. Il collabore avec les plus grandes stars du moment comme Lady Gaga, Akon, Kelly Rowland ou Pharrel Williams. En 2011, il est récompensé aux Grammy Awards pour le remix de la chanson Revolver de Madonna. Impressionnée, la star propose à David Guetta de produire son prochain album.

Marc Dolisi est l'auteur de la biographie David Guetta chez Hugo Doc. Il raconte la rencontre entre les deux artistes au micro de Sidonie Bonnec sur France Bleu :

"Pendant un déjeuner à Hollywood, tout se passe bien. Ils commencent à ébaucher le son que Madonna voudrait, David lui dit ce qu'il pourrait lui apporter". À la fin du repas, Madonna demande à David Guetta son signe astrologique. Il est scorpion. Elle est lion et sa décision est sans appel : Convaincue que leurs signes sont incompatibles, Madonna coupe court à toutes négociations avec David Guetta et met fin à l'entrevue.

Si cette fois l'astrologie ne l'a pas aidé, David Guetta semble né sous une bonne étoile.

David Guetta et son Grammy pour le remix de Revolver de Madonna. © AFP - KEVORK DJANSEZIAN

De ses débuts modestes aux sommets des hit-parades

David Guetta est le fils de parents divorcés. Marc Dolisi raconte qu'il est intenable et qu'il est confié à son père. Ce dernier doit reprendre en main le jeune homme. L'influence paternelle est toute autre.

Son père organise dans sa cave les répétitions de groupes de rock qui vont devenir connus : Téléphone et Taxi Girl

David Guetta baigne alors dans un monde artistique et musical. Il s'achète une première platine pour commencer à mixer de la musique et utilise la débrouille pour palier son manque de moyens, comme le raconte Marc Dolisi :

"Pour mixer, il faut deux platines et lui, au début, il n'a pas les moyens donc il mixe avec une platine et la radio."

David Guetta n'a que 12 ans mais il fait vite ses premières prestations. Pendant quelques années, il anime des fêtes privées et des mariages. Il gagne assez d'argent pour s'acheter la deuxième platine dont il rêvait.

Il n'a que 17 ans quand il anime ses premières soirées dans une boîte de nuit parisienne : le Broad.

Une voie loin des clichés de la fête

Malgré son succès, David Guetta mène une vie bien moins sulfureuse que ce que l'on pourrait s'imaginer. "Son quotidien, c'est salade, c'est poisson cru, c'est pas d'alcool, c'est pas de drogue" résume Marc Dolisi, "Ça fait 35 ans qu'il fait ce métier. On ne peut pas durer aussi longtemps si on se drogue et si on boit. Et puis, c'est une hygiène de vie. Il poste très souvent des photos de lui torse nu, vous voyez qu'il fait de la muscu tout le temps, beaucoup de sport etc." La conclusion de Marc Dolisi est sans appel :

Il a une hygiène de vie de sportif de haut niveau