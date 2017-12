David,originaire d'Avallon dans l'Yonne présent au dernier hommage populaire à Johnny Hallyday à Paris

Des centaines de milliers de fans sont attendus dans la capitale pour un dernier hommage populaire à Johnny. Des fans venus de toute la France et aussi de l'Yonne. Quelques dizaines vont se rendre à Paris en train ou en voiture.

Parmi les fans icaunais qui n’auraient manqué cet hommage pour rien au monde, il y a David Palbroi qui habite Avallon.

Ce chauffeur routier de 48 ans, accompagné de sa compagne et de quelques amis a décidé de faire la route en voiture dans la nuit pour dire un dernier au revoir à son idole. « Même si l’hommage avait eu lieu en semaine, j'aurais posé des congés pour y aller. Même à 800 kilomètres j’aurai fait le déplacement" Car Johnny a bercé toute la vie de David «Mes parents m’ont appelé David comme le fils de Johnny. Toute la famille (nous étions douze enfants) aimait Johnny. Il nous a fait rêver et maintenant il va les faire rêver là-haut c'est sûr. Pour moi Johnny est un Dieu."

La dépouille du chanteur descendra l'avenue des Champs Elysées suivi par plusieurs centaines de bikers. Une excellente initiative selon David : «Je trouve que c'est un très bel hommage. Laëticia, l’épouse de Johnny a trouvé quelque chose de très bien. Pour moi cela va être très dure d’assister à cet hommage car Johnny est décédé mais quelque part ça va être une joie aussi un moment de recueillement vraiment formidable."

Malgré les milliers de fans annoncés, David espère pouvoir trouver une place de choix. « J’aimerai bien être vers l'église de la Madeleine car il y aura tous les musiciens, on va chanter, je pourrai voir le cercueil rentrer dans l'église et le voir ressortir pour un dernier adieu." Un adieu qui sera pour tous, un grand moment de communion se réconforte David « Je vais retrouver beaucoup de fans cela va être formidable. Notre Johnny sera toujours vivant dans notre cœur. Ce sera à la fois triste et beau »

L’avallonnais ne regrette qu’une chose : Il aurait aimé que les drapeaux soient mis en berne, _mais bon, un hommage populaire c’est déjà très bien c_onclu-t-il dans un sourire.

Une statue de Johnny et des rues à son nom

Johnny sera ensuite inhumé lundi 11 décembre, dans l'intimité familiale à St Barth, aux caraïbes, où la rock star aimait se ressourcer. Selon David, cela ne sera pas évident pour les fans d'aller là-bas mais lui envisage déjà de tout faire pour s’y rendre pour des vacances et pouvoir se recueillir sur la tombe de son idole tous les jours.

David espère enfin qu’il y aura des rues qui porteront le nom de Johnny Hallyday et qu’une statue de la star sera érigé parce que, dit-il, « quand même, on en retrouvera pas un comme ça"

Le convoi funéraire doit descendre samedi 8 décembre à midi les Champs Elysées avant une cérémonie religieuse en l'église de la Madeleine. Toute la voie montante des Champs Elysées sera occupée par le public pour qu'il soit le plus proche possible. Un hommage populaire que vous pourrez suivre sur France Bleu entre midi et 14 heures ce samedi 9 décembre.