VIDÉO - David Pujadas, très ému, a fait ses adieux au JT de France 2 : "Ce n'est pas ma décision, pas mon choix"

Après 16 ans à la tête du 20h de France 2, le présentateur David Pujadas a fait ses adieux au journal télévisé de la chaîne publique ce jeudi 8 juin. "Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix", a-t-il dit, avant de remercier les téléspectateurs et ses collaborateurs, au bord des larmes.

Evincé par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, David Pujadas a présenté son dernier journal télévisé sur France 2 ce jeudi soir, après 16 ans de règne sur l'information de la chaîne. Le journaliste de 52 ans sera remplacé à la rentrée par Anne-Sophie Lapix, venue de France 5. Après les hommages rendus par ses collègues journalistes des services économiques, politiques ou judiciaires, David Pujadas s'est adressé aux téléspectateurs et à ses collaborateurs, très ému.

Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix" - Davis Pujadas

"Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix", a dit le présentateur, "mais voilà, la route s'arrête". Il a ensuite remercié les téléspectateurs et adressé sa "gratitude" au public et à ses collègues "pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique". Il a aussi expliqué le journalisme qu'il avait tenté de faire pendant 16 ans, avec la rédaction de la chaîne. "On a cherché, réfléchi. On a décidé de faire un journalisme concentré sur l'essentiel : le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvements de la société, un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais ne vous dit pas ce qu'il faut penser, un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien", et qui "offre plus" avec de l'expertise et des grands reportages, a-t-il ajouté.

Ça a été un immense bonheur de vous accompagner"

"Ça a été un immense bonheur de vous accompagner"", a continué Pujadas. "Tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait, loin de là, mais le travail a été énorme", a-t-il résumé en adressant ses remerciements à ses collègues, qui lui avaient réservé une surprise en diffusant des extraits d'archives et un mini-bêtisier, et ont envahi le plateau pour l'applaudir. "Je remercie du fond du cœur tous ceux qui sont là, qui ont nourri cette réflexion", a poursuivi le journaliste, rejoint sur le plateau du 20 heures par toute l'équipe de la rédaction. "Et tous les autres à tous les étages, à tous les postes." David Pujadas a ensuite souhaité "Bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix."

Gilles Bouleau, le présentateur du JT de TF1, a également rendu hommage à son confrère.