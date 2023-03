De 1,20 à 1,30 euros : pourquoi le prix du Républicain Lorrain a augmenté

Il faut désormais payer un peu plus cher pour découvrir les infos près de chez vous ! Pas pour écouter votre radio préférée , ça non, c'est toujours gratuit... Mais pour lire Le Républicain Lorrain , journal local historique en Moselle, il faut débourser dix centimes de plus pour acheter un exemplaire, depuis mercredi 1er mars. Les éditions se vendent désormais 1,30 euros, sauf les mercredis et vendredis où il faut payer 1,60 euros à cause des magazines en supplément.

C'est l'explosion des prix du papier qui a poussé le journal à décider de cette hausse. "Ils ont été multipliés par deux et demi en un an", déplore Christophe Mahieu, directeur général du Républicain Lorrain. En cause : le développement du e-commerce. "Il est extrêmement consommateur de papiers cartons. Des tensions sur l'approvisionnement sont apparues à l'échelle mondiale, provoquant une explosion des prix chez les grands papetiers."

"On a aussi besoin de faire tourner une rotative tous les soirs donc ça consomme de l'énergie", indique Christophe Mahieu. "À cela s'ajoutent les prix de l'encre ou du transport, puisque notre vocation c'est de distribuer le journal. 80% de nos acheteurs sont des abonnés ! Il faut acheminer le journal jusqu'à leur domicile tous les matins. On a donc dû répercuter tous ces coûts auprès des lecteurs."

"On le fait en dernier recours"

Et le directeur général du Répu assure avoir décidé de cette hausse à contre-coeur. "On a bien conscience des difficultés que rencontrent en ce moment les ménages avec toutes les hausses des prix. On le fait vraiment en dernier recours et pas de gaieté de coeur", confie Christophe Mahieu. "Mais ça s'impose à nous. On est une entreprise comme une autre, on a besoin de couvrir nos charges et nos dépenses. On a tout fait pour le répercuter le plus tard et le moins possible."

Christophe Mahieu pointe aussi du doigt des alternatives pour ceux qui ne pourraient plus se permettre d'acheter le Républicain Lorrain tous les jours. "On a des offres purement numériques qui restent à un tarif inchangé", explique-t-il. "Mais même avec cette alternative, on a bien conscience que c'est un effort qu'on demande à nos lecteurs et on espère qu'ils continueront à nous lire au quotidien." Le Républicain Lorrain avait déjà dû augmenter son prix il y a un peu plus d'un an.