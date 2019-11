Une foule d'anonymes et de nombreuses personnalités sont attendues ce mardi 19 novembre à Saint-Léonard-de-Noblat pour assister aux obsèques de Raymond Poulidor. La ministre des Sports est notamment annoncée. Un écran géant sera dressé pour retransmettre la cérémonie en hommage à l'ancien champion.

Des personnalités et de nombreux anonymes attendus à Saint-Léonard-de-Noblat pour les obsèques de "Poupou"

Saint-Léonard-de-Noblat, France

Les obsèques de Raymond Poulidor, décédé mercredi 13 novembre à l'âge de 83 ans, seront célébrées dans son village limousin de Saint-Léonard-de-Noblat ce mardi. La cérémonie aura lieu à 10h dans la collégiale, église inscrite depuis 1998 au patrimoine mondial de l'Unesco pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La famille a autorisé les fleurs et les plaques. Un écran géant sera d'ailleurs installé place Gay Lussac pour permettre à la foule d'anonymes attendue, de suivre la cérémonie.

La ministre des Sports, le directeur du Tour et d'anciens présidents

De nombreuses personnalités sont attendues ce mardi pour rendre un dernier hommage à "Poupou". La ministre des Sports Roxana Maracineanu est notamment annoncée et avec elle, plusieurs anciens coureurs, comme Bernard Thévenet, Lucien Aimar ou encore Bernard Hinault. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme sera aussi là, ainsi que Jean-Marie Leblanc, son prédécesseur. Parmi les politiques, les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy devraient également assister aux obsèques.

On n'a aucune idée du flux que ça va générer, mais on attend beaucoup de personnes - Le maire de Saint-Léonard-de-Noblat

Selon le maire, Alain Darbon, entre 2 et 3.000 personnes sont attendues à Saint-Léonard-de-Noblat ce mardi matin. "C'est un peu comme organiser une petite étape du Tour de France en quatre jours, on n'a aucune idée du flux que ça va générer mais on attend beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on a prévu un écran géant, les 400 places de la Collégiale ne seront pas suffisantes. Le camping a été rouvert exceptionnellement pour l'occasion".

Le père Thomas, ancien curé à la retraite, a été sollicité par la famille pour présider les obsèques de Raymond Poulidor. L'ancien champion cycliste devrait être ensuite incinéré dans la plus stricte intimité au crématorium de Landouge dans l'agglomération de Limoges.

Le Tour de France passera par Saint-Léonard le 9 juillet 2020

Le Tour de France rendra aussi hommage à "Poupou" en juillet prochain en passant par Saint-Léonard-de-Noblat. Le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, s'attend à une grande nostalgie le 9 juillet 2020 lors de l'étape qui passera à Saint-Léonard-de-Noblat. "On ne pouvait pas imaginer qu'il manquerait Jacques Chirac à Sarran, et qu'il manquerait Raymond à Saint-Léonard", note-t-il, un mois après la présentation du parcours qui cumule les hommages en Limousin, "il faudra que chacun fasse un effort, y compris moi, pour qu'il n'y ait pas trop de tristesse".