De nouvelles fréquences France Bleu autour de Toulouse d'ici quelques semaines.

Le président du CSA était de passage dans les studios de France Bleu Toulouse ce vendredi matin. Olivier Schrameck a évoqué la possibilité de mettre en service 14 fréquences de France Bleu dans l'ex Midi-Pyrénées "d'ici la fin de l'année".

En décembre dernier, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a acté l'attribution de 14 fréquences radio pour que notre chaîne se développe dans les sept départements de l' ex Midi-Pyrénées. Des émetteurs qui couvriront Albi, Auch, Cahors, Carmaux, Castres, Figeac, Mazamet, Montauban, Pamiers, Rodez, Saint-Gaudens, Villefranche-de-Rouergue, Lourdes et Tarbes. Olivier Schrameck a donné quelques précisions sur la mise en route de ces émetteurs qui s'accompagne aussi de nouvelles fréquences pour nos confrères des radios privées :

"Cela demande des préalables techniques et financiers. Nous sommes très attachés à l'équilibre de la radio privée et publique dans la région donc nous allons synchroniser la mise en service progressive des 12 émetteurs publics pour Toulouse, 2 pour le Béarn, et des nouvelles fréquences privées. Cela se fera progressivement, mois après mois. Je ne serai pas étonné que le processus puisse commencer avant la fin de cette année". Olivier Schrameck à propos de la régionalisation de France Bleu Toulouse.