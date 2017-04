Débat présidentiel ou Monaco-Juventus : le casse-tête du 3 mai

Le débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle se tiendra le mercredi 3 mai... à la même heure que la demi-finale de la Ligue des Champions entre Monaco et la Juventus. Hasard du calendrier qui va obliger les citoyens à faire un choix.

Cruel dilemme pour les amateurs de foot et de politique. Au soir du mercredi 3 mai, il y aura un match de télécommande pour choisir son programme TV entre le débat présidentiel qui oppose les deux finalistes Emmanuel Macron et Marine Le Pen et la demi-finale aller de la Ligue des Champions Monaco-Juventus.

Mauvais hasard du calendrier

Deux événements qui débutent quasiment à la même heure. Le débat d'entre-deux-tours sera diffusé sur France 2 et sur TF1 à partir de 21h et le match de foot à 20h45 sur beIN Sports. A quelques jours du second tour, il y a fort à parier que les passes d'armes entre les deux candidats vont attirer du monde... tout comme la demi-finale où se trouve l'équipe de Ligue 1, du jamais vu à ce stade depuis 2010 dans de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Que choisir ? Sur la toile, certains internautes sont partagés et scandalisés par cette programmation.

Mettre le debat en même que monaco juv !!!

Vous etes.pas bien ou quoi ? — D4DO (@D4DO_greg) April 25, 2017

Par contre le débat le 3 mai en même temps que Monaco-Juve, ça ne va pas du tout Le faire. — Andika (@Nyantho) April 25, 2017

Le débat Macron/Le Pen est prévu le soir de Monaco/Juve... quel scandale !! — Martin Astier (@astiermar) April 25, 2017

@BFMTV @CanalFootClub le 3 Mai : débat présidentiel et 1/2 finale de la Champions Ligue, il va falloir choisir ... bravo la programmation 😏 — G.Maurizio (@iGMaurizio) April 24, 2017

Je viens d'apprendre que le débat de l'entre deux tours est le même jour que Monaco Juve.

Mais quelle vie faites de choix!! — CitySuns7 (@Anal_Shearer) April 24, 2017

Pour d'autres, le débat est tranché : ce sera le foot.

Ça parle beaucoup du débat du 3 mai prochain.

WAKE UP, le 3 mai c'est Monaco/Juventus : l'avenir de la France se jouera là #MbappePresident — Julien Müller (@Julien5Muller) April 25, 2017

le debat d entre deux tours le soir de monaco juve...comme si j allais louper le foot 😂😂😂😂 — Jeff prêt pour la L2 (@jeff2714) April 24, 2017

Le 3 mai ce sera le grand débat entre la jeunesse et la Vieille Dame... Monaco contre la Juventus et au moins y aura du fond https://t.co/6ZxikutoOB — Edouard Reis Carona (@ereiscarona) April 25, 2017

Débat décalé ?

La solution serait-elle de décaler le débat ? Peu de chances. "C'est un match diffusé sur une chaîne payante. Ce ne serait pas la même chose s'il l'était sur M6, par exemple", explique le CSA au Parisien.

Faut intervertir les dates des deux demies de Champions’ League, Monaco - Juve en même temps que le débat Le Pen-Macron c’est pas possible — Marc Botte (@marcbotte) April 24, 2017

Désolé pour les amateurs de foot et de politique. "La date du 3 mai est confirmée pour le #débat", me confie à l'instant l'entourage Le Pen — Alexandre Boudet (@Alex_Boudet) April 25, 2017

Et quasi impossible pour l'UEFA de déplacer la date de Monaco-Juventus pour des raisons de neutralité politique et de conséquences financières. Il vous faudra donc choisir entre les deux ou bien regarder en replay voire, pour les mordus, opter pour un double-écran si vous ne voulez rien rater en direct. Faites votre choix !