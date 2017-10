Décès de Claude Esclatine, ancien directeur de France Bleu

Nous avons appris avec une vive émotion, ce jeudi, la disparition de Claude Esclatine, ancien directeur du réseau France Bleu. Nous présentons à sa famille et à ses proches ainsi qu’à tous ses collègues et amis nos plus sincères condoléances.

Homme de terrain, entrepreneur, passionné par le monde de la communication et du sport, Claude Esclatine avait débuté son parcours professionnel en 1982 comme délégué général adjoint de l’Agence nationale pour la création d’entreprises puis délégué général de la Fondation pour Entreprendre.

Au sein du groupe SARI du CNIT La défense, il a été directeur général de Proximages SA. Il a ensuite dirigé les chaînes Canal France International puis Equidia avant de prendre la présidence du groupe Allociné. Il avait rejoint France Télévisions en 2002 où il a été successivement directeur des sports, directeur délégué de la holding France Télévisions SA, directeur général de France Ô et d’Outremer 1ères. Claude Esclatine a également été administrateur de France Télévisions Publicité (FTP) et France Télévisions Distribution (FTD).

Claude Esclatine avait rejoint Radio France en 2014. Tout au long de sa carrière, il a placé son professionnalisme, son talent et ses grandes qualités humaines au service des médias.

La date et le lieu de ses obsèques n'ont pas encore été communiqués.