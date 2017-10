Retour sur la carrière de Danielle Darrieux, monstre sacré du cinéma français

Icône du cinéma français, Danielle Darrieux est morte ce mercredi. Espiègle, piquante et romantique, son imposante filmographie traverse l’histoire du septième art avec à la clé de nombreux chefs-d’œuvre. Coup de projecteur sur ses films qui ont marqué des générations de spectateurs.

Danielle Darrieux est morte ce mercredi, à l'âge de 100 ans. Elle résidait depuis de nombreuses années dans sa maison de l'Eure. Fidèle à cette Normandie qu'elle affectionnait, elle avait fêté son centenaire le 1er mai dernier.

Une carrière qui débute à 14 ans

C’est grâce à une relation de sa mère qui donne des cours de piano qu’elle se présente aux studios d’Épinay pour le film "Le bal", en 1931, la production recherchant alors une adolescente. Elle obtient le rôle et signe par la même occasion un contrat de cinq ans. Sa carrière est lancée et elle devient vite la coqueluche du public, grâce des premiers rôles qui allient fraîcheur et spontanéité.

Ses longs métrages avec Jean Gabin

Elle partage plusieurs fois l’affiche avec le monstre sacré. Elle est admirable à ses côtés dans le film d’Henri Decoin, "La vérité sur Bébé Donge". Elle incarne ici une épouse incomprise qui a idéalisé son grand amour et qui, par dépit après dix années de mariage, empoisonne son mari. Tiré du roman de Georges Simenon, le long métrage débute sur le lit d’agonie de son époux, toute l’histoire se déroulant par une série de flashback pour mieux comprendre la descente aux enfers de son héroïne. Le film ne rencontra pas le succès escompté auprès du public lors de sa sortie, ce dernier étant peu habitué de retrouver Jean Gabin dans ce type de rôle. Ce long-métrage est pourtant devenu une œuvre incontournable.

Les deux artistes se retrouvent en 1958 dans le film de Gilles Grangier intitulé "Le désordre et la nuit". Gabin y retrouve le rôle plus traditionnel d’un commissaire de police, qui enquête sur l’assassinat d’un propriétaire de boîte de nuit, incarné par Roger Hannin. Il découvre un trafic de stupéfiants dont la source serait une honorable pharmacienne à la double vie sulfureuse. Polar noir, dans la grande tradition du cinéma français honni par la Nouvelle vague, ce long métrage nous permet de retrouver Danielle Darrieux au sommet de son art, dans un rôle inattendu, accompagné des dialogues de Michel Audiard.

Dix-huit ans plus tard, la comédienne donne la réplique à son acteur fétiche pour "L’année Sainte" mis en scène par Jean Girault. Cette comédie met en scène deux prisonniers en cavale, déguisés en ecclésiastiques, et partis en avion à destination de Rome afin de récupérer un magot enfoui. Une fois à bord, ils reconnaissent Christina, une ancienne placeuse du Vel' d'Hiv' qui est aujourd’hui une duchesse, et le débuts des ennuis arrivent ! Ce fut l’ultime rencontre des deux artistes, Jean Gabin décède quelques mois plus tard.

Des classiques du cinéma Français

Sa carrière est pavée de films devenus désormais des classiques à l’image de "Madame de..." mis en scène par Max Ophuls, "Le rouge et le noir" aux côtés de Gérard Philippe ou encore réalisé par Julien Duvivier en 1959, "Marie Octobre", qui comporte une formidable distribution.

Plus proche de nous, elle partage l’affiche des "_Demoiselles de Rochefor_t", c'est d’ailleurs la seule comédienne qui n'est pas doublée pour la partie chant, elle est également aux côtés de Jean Rochefort - disparu lui aussi la semaine dernière - dans le film de Philippe de Broca, "Le cavaleur". N’oublions pas qu’elle est aussi présente dans le long métrage de François Ozon "Huit femmes" sorti en 2001.

Danielle Darrieux nous laisse une filmographie dès plus conséquente qui fourmille de pépites, elle tourna à Hollywood aux côtés du grand James Mason dans "L'affaire Ciceron" ou plus proche de nous dans le superbe "Landru", signé Claude Chabrol.

