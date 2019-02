Décès de Gaston Maulin, mécène du CSBJ et grand patron : obsèques vendredi et hommage du club samedi

La Tour-du-Pin, France

L'un des bienfaiteurs du CSBJ s'est éteint ce lundi 11 février. Gaston Maulin est mort à l'âge de 86 ans à l’hôpital de Chambéry. Ce chef d'entreprise, également créateur du domaine skiable des Sybelles, en Savoie, a fondé une holding, toujours basée à Saint-Jean-de-Soudain, tout à côté de La Tour-du-Pin. Gaston Maulin est aussi connu pour avoir présidé le club de rugby de Bougoin-Jallieu en 1994-1995 et entre 2009-2012. Il a souvent mis la main à la poche d'ailleurs pour sauver le club, empêtré dans des difficultés financières.

Un entrepreneur né

Né à Albertville le 10 juillet 1932, Gaston Maulin arrive à Grenoble à l'âge de 4 ans. Ses parents y tiennent une boulangerie. Pour la petite histoire, c'est l'Abbé Pierre, curé dans la capitale des Alpes, qui célébrera sa communion solennelle. Son certificat d’études en poche, il décide de travailler. Entrepreneur né, après quelques galères, il devient le roi du cake industriel, rachète un hôtel à La Tour-du-Pin, crée la chocolaterie du Cheval Blanc à Brégnier-Cordon, dans l'Ain. Avant de reprendre une usine de marrons glacés en Italie. Il se retrouve alors à la tête d'une vingtaine de sociétés.

Patron à l'ancienne

Et comme si cela ne lui suffisait pas, il rachète, en 2004, six stations de ski en Maurienne, les relie entre elles : les Sybelles sont nées et deviennent le quatrième domaine skiable de France. C'est un patron à l'ancienne, réputé pour être dur en affaires mais peut se montrer généreux.

Gaston Maulin (à gauche) et son épouse Maryse (à droite) en juin 2012 lors d'une conférence de presse avec Gérard Gerbelot. © Maxppp - PHOTOPQR/LE DAUPHINE

Bienfaiteur du CSBJ

Comme lorsqu'il sauve d'une mort certaine le CSBJ, en août 2009. Il fallait trouver 2 millions d'euros, Gaston Maulin met 700.000 euros sur la table, le Département en mettra 500.000. Il devient président du club (qu'il avait déjà présidé en 94-95). Le rugby, c'est l'une de ses passions. En 2012, malgré un dernier coup de pouce financier de sa part, le CSBJ se retrouve relégué en fédérale 1. Maulin, déçu, tire alors sa révérence. Il aide également le CSBJ handisport et investira dans l'humanitaire au Maroc ou au Vietnam.

Marié à Maryse, il était père de 6 enfants, il avait 11 petits-enfants et 3 arrières petits-enfants. Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 15 février à 13h en l'église de La Tour-du-Pin. Une minute de silence en sa mémoire sera observée le lendemain, samedi 16, avant le coup d'envoi du match de rugby CSBJ/Beaune.