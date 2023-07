Décès de Jane Birkin : "Elle avait le Pays d'Auge dans le coeur"

La chanteuse Jane Birkin est morte ce dimanche 16 juillet 2023. La comédienne à l'accent anglais inoubliable avait 76 ans. Jane Birkin avait une relation particulière avec la Normandie et plus particulièrement, avec le département du Calvados. Elle venait régulièrement se ressourcer avec Serge Gainsbourg, à Cresseveuille, avec leurs filles Kate et Charlotte.

"Je crois que la Normandie lui rappelait vraiment l'Angleterre de son enfance", Philippe Normand, conseiller culturel des Franciscaines à Deauville

C'est dans ce petit village, près de Dozulé, qu'ils venaient vivre, trois mois par an, dans un vieux presbytère acheté par Jane au milieu des années 70.

Très attachée à sa maison dans le Pays d'Auge

Il y a quelques années, Jane Birkin racontait avec passion, sur les ondes de France Inter, ses souvenirs, sur son havre de paix dans le Calvados : "Ça donne sur le cimetière et l'autoroute, c'était une maison de curé. J'avais de la chance, je l'ai acheté pour peu de choses et parce que j'ai eu de l'argent tout d'un coup, avec le film La moutarde me monte au nez, j'ai foutu tout mon argent là-dedans. C'était un coup de folie parce que j'ai adoré cette maison, c'était formidable"

"Elle se baladait à Deauville avec un T-shirt "Deauville"

Philippe Normand, conseiller culturel des Franciscaines à Deauville, a souvent croisé Jane Birkin sur Deauville : "De 1974 à 1991, on voyait souvent Jane Birkin dans le Pays d'Auge. Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux où on la voit avec un T-shirt floqué Deauville sur les planches, on pouvait aussi la voir sur les marchés. Cette maison, c'était aussi une maison de vacances avec ses enfants. C'était aussi l'occasion d'inviter son frère Andrew, qui était à la fois cinéaste et photographe. On a, à la fois, des témoignages et des photos qui prouvent les années heureuses de Jane dans le Pays d'Auge" affirme l'ancien directeur des affaires culturelles à Deauville.

