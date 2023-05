Décès de Jean-Louis Murat : "une part de l'Auvergne part avec lui"

Le chanteur Jean-Louis Murat est décédé ce jeudi 25 mai à l'âge de 71 ans à son domicile en Auvergne. Auteur d'une trentaine d'albums, également compositeur et interprète, il est né à Chamalières dans le Puy-de-Dôme en 1952. Amoureux de la nature et des grands espaces, ses textes poétiques ont très souvent mis en valeur l'Auvergne et ses paysages.

C'est d'ailleurs dans la région du Sancy qu'il a puisé son nom de scène, son vrai nom de famille étant Bergheaud. Quand on lui a posé la question du nom d'artiste qu'il voulait prendre, "j'étais sur la route de Murat-le-Quaire, je sais il y avait le panneau en face de moi, j'ai dit Murat" expliquait-il. Un lien avec le territoire et ses paysages qu'il va cultiver et qui va l'inspirer à de multiples reprises comme avec la chanson "Le col de la Croix-Morand" en 1991, ou évidement au "Mont Sans-Souci" qui évoque un centre de colonie de vacances de la Bourboule.

"La beauté du texte, la franchise du mot, la sincérité du chant"

Les réactions sont nombreuses dans la région, pour le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi, c'est "une part de l'Auvergne" qui part avec lui.

Sur Twitter, le président du conseil département du Puy-de-Dôme salue "un amoureux des lettres qui puisait son inspiration dans nos grands espaces naturels."

Profondément attaché aux montagnes d'Auvergne

Invité chez nos confrères de franceinfo, Hervé Deffontis , directeur de la communication de la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand a souligné le lien profond entre le chanteur et son territoire. "Jean-Louis était profondément attaché aux montagnes d'Auvergne. Il vivait d'ailleurs au cœur des montagnes. Il a beaucoup écrit sur son Auvergne". Dans un message publié sur Facebook, l'équipe de la salle de concerts clermontoise dit sa sidération face à cette disparition soudaine, "Jean-Louis est parti, soudain, et il nous reste le chagrin. Les bords de Loire au point du jour ne seront plus jamais comme avant, et l’écir soufflera désormais sur des monts d’Auvergne désespérément vides de leur âme, de leur poète, de Jean-Louis".

La salle clermontoise a accueilli Jean-Louis Murat à de nombreuses reprises, pour des concerts caritatifs notamment, "des concerts inattendus, en équilibre, forts, très forts" souligne le communiqué qui salue également l'auteur "d’une œuvre magistrale, de vrais disques, sans cesse plus lui, toujours plus mûrs, de plus en plus proches des monuments qu’il admirait tant".