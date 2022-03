Jean-Pierre Pernaut : l'hommage de la Picardie, sa région natale dans le 6/9

Hommage à Jean-Pierre Pernaut dans l'émission 9h/9h de France Bleu Picardie. Chloé Bidet, Fabien Lecloirec et Jeanne Daucé accueillent de nombreux invités et auditeurs.

Très attaché à sa région, Jean-Pierre Pernaut répondait toujours présent à France Bleu Picardie pour un témoignage, ou comme en 2020 pour être le parrain des 40 ans de la radio (à 5:00).

"Les radios locales c'est le comble de la proximité. C'est ce que j'adore faire dans mon métier depuis toujours. Et je le fais depuis toujours parce que j'ai commencé sur votre radio, l'ancêtre de France Bleu c'était l'ORTF en 1971.

Cette émission hommage est aussi l'occasion de retrouver Jean-Pierre Pernaut, quand il raconte ses origines et son attachement à la Somme (11:00) ou encore quand il parle des élections de Miss France (26:00).

hommage à Jean-Pierre Pernaut 1 Copier

Françoise Desmarets, la chroniqueuse en langue picarde, a eu l'occasion de le croiser aussi : "C'était pas un prétentieux, un vrai picard tout simple. Lui il savait mettre en valeur les régions. Un bon exemple à suivre dans ses valeurs."

Le journaliste picard Henri Sannier, maire d'Eaucourt-sur-Somme pleure un copain : "C'est la mort d'un copain. C'est extrêmement dur. C'est un copain qui disparaît. Ça arrive subitement, c'est subit. On ne s'y attend pas. On savait qu'il était malade, mais on s'y attend pas. Et moi, j'ai passé des années extraordinaires avec lui."

Hommage à Jean-Pierre Pernaut sur France Bleu Picardie - Partie 2 Copier

Alex, le dessinateur de presse : "Les attentats de Charlie Hebdo, c'était des choses qui avaient été énormément angoissantes pour beaucoup de monde les attentats, etc. Et le premier refuge que je trouvais, c'était de regarder le journal de Jean-Pierre pour abaisser les tensions. Parce que ça faisait du bien d'aller d'aller voir ces reportages aux quatre coins de France. Et ce n'est pas seulement la Picardie aujourd'hui, c'est toute la France qui est, je pense, en deuil, qui est triste de ça parce que c'était quelqu'un qui parlait peu de lui finalement et parlait beaucoup des autres, ce qui tranchait aussi beaucoup avec l'époque actuelle."

Cauet, l'animateur Picard, animateur de radio et de télévision a tenu à rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut (07:00). Il a appris la nouvelle quelques secondes avant que son émission d'humour ne reprenne mais il n'a pas pu faire semblant et il a arrêté l'émission pour expliquer aux gens ce qui se passait. ...]"Il a toujours été très, très, très bienveillant avec moi. Quand j'étais petit animateur de TF1 qui arrivait, à l'époque, personne ne croyait forcément à moi. Et puis pendant le succès, et après, quand on a arrêté l'émission, on s'est revus. On a fait des choses dans des émissions de radio. C'est quelqu'un qui a toujours eu un lien très fort et ce qui m'a toujours étonné, c'était la bienveillance. [...] C'était quelqu'un qui aimait les choses vraies, qui aimait la tradition, qui aimait les régions françaises, qui aimait la Picardie.

Alain Gest, président de la métropole d'Amiens est l'invité de la rédaction à 8h10. "Nous étions tous les deux lycéens et nous étions au lendemain de la cité scolaire d'Amiens, au lycée Louis Cuvilier, aujourd'hui. On était tous les deux un petit peu en réaction par rapport à ce qui se passait à l'époque. C'était l'après 68. Et puis, le bac passé, il est parti vers l'école de journalisme, vers l'Université de Picardie. On s'est un peu quitté et c'est pour ça que j'ai trouvé formidable que tout au long de nos parcours totalement différents, lorsque j'avais quelque chose éventuellement à lui transmettre il répondait toujours et lui-même m'appelait de temps en temps."

Les hommages des picards sur Facebook

Vous avez été très nombreux à nous envoyer un mot pour Jean-Pierre Pernaut sur notre page Facebook. En voici une sélection.

Deldom Del : Quand j'étais facteur au quartier du pigeonnier en 1986 je lui distribuais son courrier derrière la rue rené coty , il était très gentil et près des gens .

Phillippe Frontiere : C'était le RDV de tout les 13h00 de notre enfance ! Merci pour tout ce que tu nous as apporté . Mes sincères condoléances à toute sa famille.

Laurence Darrabi : Un grand monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plus de 30 ans quand il déposait ses enfants à l'école. Il avait beaucoup d'amour pour sa région de naissance et ne manquait pas de lui faire régulièrement des petits clins d'oeil lors du 13 heure . Nous ne l'oublierons pas.

Corinne Eugene : Grâce à sa force, qu'il a rapproché beaucoup de personnes, résolu des problèmes de commerces un peu perdus, fait de la Picardie un emblème, merci Jean Pierre Pernaut pour tout ce que vous nous avez apporté, votre sourire nous manquera, sincères condoléances Rip.

Olivier Olivier : La Picardie est orpheline Amiens a perdu son meilleur ambassadeur : .

Maria Ple : Jean Pierre Pernaut tu vas nous manquer énormément et tu étais un grand monsieur. Je t'aimais beaucoup, tu n'avais pas peur de dire ce que tu pensais. Au revoir Jean-Pierre. Et continue à nous regarder la où tu es . Gros bisous Maria

Olivier Mouton : Bonjour à tous les Picards et à la Picardie un grand soutien pour sa famille. J'ai déjà eu beaucoup beaucoup beaucoup d émotion quant il nous a quitté pour le 13 h mais là je ne peux pas vous dire combien de mouchoirs j'ai utilisé depuis hier. Bref il aimait tellement les gens de toute la France et surtout sa Picardie, notre Picardie. On ne t oubliera jamais Jean-Pierre salut min tchio Jean Pierre on teur bai d un heu. Repose en paix