Patrick Jeffroy à l'hôtel de Carantec

"Bien sûr ça me fait une grande, grande peine. C'est un homme intègre, et intransigeant. C'est dur parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus être intransigeant... mais dans notre métier, il ne faut rien laisser passer, sinon c'est n'importe quoi qu'on envoie dans les assiettes, et Joël n'acceptait pas ce genre de choses. J'ai aussi beaucoup de respect pour l'amour de son métier, le savoir qu'il avait, et la générosité. Tout le monde vous le dira, vu l'image qu'il avait, il était une star planétaire, mais extrêmement humble avec ses collègues. Quand il arrivait quelque part, c'était le tapis rouge, la Rolls ou la Bentley... Mais quand il entrait en cuisine, il était cuisinier !"

Lionel Hénaff, de l'Allium, à Quimper

"C'était un chef qui va laisser son empreinte, sa philosophie. La rigueur dans le travail, la sélection des produits. Et puis cette exigence au quotidien qu'il imposait à lui et à son entourage. Il y a une émulation, ça nous motive des gens comme ça. C'est l'un des premiers livres de cuisine que j'ai acheté quand j'étais encore apprenti. Après le personnage, avec son visage un peu dur, il représente toute l'exigence de notre boulot. Il avait ce goût de transmettre et de valoriser notre métier."

Robuchon a montré le chemin pour exporter la cuisine française

Nicolas Conraux, de la butte à Plouider

"Il était meilleur ouvrier de France, et maître cuisinier de France. C'est à cette occasion que je l'ai vu dernièrement à Macao. Il a reçu là-bas le prix de la transmission et du rayonnement. On dit toujours que Bocuse a montré le chemin de la cuisine française, mais Robuchon il a montré le chemin pour exporter et démontrer et apprendre la technicité de la cuisine française à l'étranger."

Hubert Jan, café "Le Bretagne" à Fouesnant

"Au même titre que Bocuse, c'est un très grand chef qui nous quitte. On a beaucoup de respect pour lui et pour tout ce qu'il a apporté à la cuisine française. On allait ouvrir en partenariat avec lui une grande école de cuisine pour les chinois à Poitiers, dans les mois qui allaient venir. C'est une très grande personne du métier qui vient de partir. La reconnaissance de l'artisan-cuisinier, je me suis longtemps battu pour ça, et il m'a toujours soutenu dans cette démarche."

