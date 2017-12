Décès de Johnny Hallyday : l'heure de l'hommage

Il est à la Une de tous les journaux, à l'écran de toutes les télévisions, à l'antenne de toutes les radios. Au lendemain de son décès, Johnny Hallyday est omniprésent, et ses fans à la recherche des derniers souvenirs pour continuer à faire vivre leur idole.

Au lendemain de la mort de Johnny Hallyday, l'émotion est vive parmi les fans du chanteur. L'heure est maintenant à l'hommage pour la star aux 110 millions de disques vendus, 10 victoires de la musique et 50 albums au compteur, que ce soit dans les journaux, qui ont tous fait leur Une en forme d'adieu à "l'Idole des Jeunes", dans les magasins de disques et de souvenirs, où tout simplement lors d'un "hommage populaire" prévu samedi à Paris.

Johnny Hallyday à la Une de tous les journaux

Depuis hier, sa voix s'entend sur toutes les radios, et notamment France Bleu ; son visage est partout : à la télévision, sur internet, et dans les journaux. Jeudi 7 décembre au matin, l'ensemble des quotidiens font leur une sur la mort de Johnny Hallyday. Ouest-France, Libération, le Figaro, Le Bonhomme Liberté... Tous saluent la carrière de la star. L'occasion pour les collectionneurs de s'offrir ces unes qui deviendront à coup sûr collectors dans l'avenir.

Johnny Hallyday à la Une des journaux jeudi. © Radio France - Marc van Torhoudt

"J'ai acheté le Ouest-France d'aujourd'hui, raconte Rachid, encore marqué par le décès de son idole. Je vais garder les articles et les images, en souvenir, amoureusement." "_On a eu des clients que l'on ne voit pas d'habitude_, indique Raymond Fleury, de la maison de la presse Le Saint-Claude près du port de Caen. On a vendu plus de journaux que lors d'une matinée normale."

Toutefois, les ventes de journaux n'ont pas atteint des sommets. Les fans ont aujourd'hui la possibilité d'aller chercher leurs informations sur internet. Autre raison : "Les journaux people qui ont paru mercredi ont été imprimés avant la mort de Johnny. Ils ont été pris de court", explique Pascal Lejard, de la maison de la presse La Lorraine dans le centre-ville de Caen. "Il faudra attendre dimanche pour que des magazines comme Vivement Dimanche puisse revenir sur la disparition du chanteur."

Johnny de nouveau au top des ventes

Des disques aux statuettes à l'effigie du chanteur et aux chemises, les souvenirs s'arrachent depuis mercredi dans les magasins et les plateformes d'achat-vente sur internet comme Le Bon Coin. "Je m'attendais à une augmentation des ventes mais pas à ce point, raconte Gilles Ferrand disquaire pour Espace Disc à Caen. Nos ventes en ligne ont explosé. Ce sont souvent des gens qui se disent qu'ils n'ont pas de CD de Johnny et qu'ils devraient en avoir un, mais on a également des collectionneurs qui se déplacent au magasin pour dénicher des pièces plus rares." Pour les prix, un simple CD est vendu à 7 € environ, mais certains vinyles peuvent atteindre 50 €.

Le disquaire caennais Gilles Ferrand pose dans son magasin avec un coffret-collector Johnny Hallyday. © Radio France - Marc van Torhoudt

Un "hommage populaire" prévu samedi à Paris

Dans l'après-midi de jeudi, c'est par un communiqué que l'Elysée l'a annoncé : il y aura bien un grand "hommage populaire"de en l'honneur de Johnny Hallyday. Il aura lieu samedi à Paris. Au programme, descente du cortège funéraire sur les Champs-Elysées, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, avant une cérémonie religieuse à l'église de la Madeleine, au cours de laquelle le Président de la République Emmanuel Macron prononcera quelques mots. De très nombreux fans sont attendus et un dispositif de sécurité spécial va être mis en place.

Un privilège très rare dans l'histoire de France, auquel ont eu droit de grands auteurs comme Victor Hugo, dont le cercueil avait été suivi par 2 millions de personnes en 1885. "Plus récemment, à part des généraux et des hommes politiques, d'autres artistes et personnalités ont été honorés ainsi : Josephine Baker _en 1975 ou encore l'_Abbé Pierre en 2007", raconte l'historien Michel de Decker.

Une initiative avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord dans la région. Si certains saluent "une icône", "le plus grand artiste français de ces dernières années", d'autres estiment que "l'on en fait trop" au détriment, notamment, d'une autre figure culturelle disparue ces derniers jours, l'écrivain Jean D'Ormesson.

D'autres hommages sont prévus : par exemple, toujours à Paris, le message "Merci Johnny" sera projeté sur la Tour Eiffel de vendredi à dimanche soir, et les supporters présents dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 pourront entendre une chanson avant chaque match ce week-end.