Décès de l’influenceuse vosgienne Mava Chou : une affaire qui agite les réseaux sociaux

Le décès mercredi 22 décembre en fin de journée de l’influenceuse MavaChou, de son vrai nom Maëva Frossard, a secoué la bulle des réseaux sociaux. L’annonce de sa mort a été faite jeudi sur son compte Facebook dans un « post validé par sa famille » qui ne précisait pas les causes de sa mort et demandait de « ne pas chercher à en savoir plus ». Mais les 151 000 abonnés de l’influenceuse sont persuadés. Elle se serait suicidée. Certains internautes ne cachent pas leur colère et dénoncent le harcèlement que la trentenaire aurait subi depuis des mois.

Un ex-mari responsable ?

Le jour même de sa mort, son avocat Me Stéphane Giuranna, déposait plainte contre l’ex-mari de la jeune femme, lui aussi Youtubeur notamment pour provocation au suicide et harcèlement moral. L'ex-époux « a clairement joué de son influence auprès des internautes pour multiplier les attaques contre le couple (par le biais d’Instagram, Twitch ou YouTube) et attiser la haine auprès d’une certaine communauté », affirme-t-il dans les colonnes de Vosges Matin.

C’est une vidéo, publiée par la youtubeuse vosgienne, sept jours avant son décès qui alerte sa communauté. Face caméra, elle parle à cœur ouvert à ses abonnés. La femme de 32 ans indiquait ne pas « être en grande forme depuis deux ans », choisissant de se retirer des réseaux sociaux quelques temps.

#JusticepourMavachou

Depuis l’annonce de sa mort, une vague de soutien afflue sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le mot-dièse #JusticepourMavachou est repris massivement par une partie de sa communauté. Les indignations se multiplient : « Un nouveau suicide lié au harcèlement. Une nouvelle fois une justice trop lente qui profite aux harceleurs. Toujours la colère. On a beau le dire, prévenir, alerter, rien n’est fait. #JusticePourMaeva#MavaChou » De nombreux comptes à sa mémoire sont aussi créés.

Mais sitôt la nouvelle révélée, son ex-mari s’est, lui aussi, défendu sur les réseaux sociaux. Il publie, le 26 décembre dernier, une vidéo intitulée en majuscule « COMMUNIQUE ». « Calomnie, diffamation, insultes et menaces ». Il dénonce le comportement de certains internautes, responsables d’un « harcèlement quotidien et massif depuis deux ans. »

Un cyberharcèlement, l'homicide des temps modernes

Un cyberharcèlement, que révèle aussi l’avocat de l’influenceuse : « Aujourd'hui, pour moi, cela s'apparente à un homicide des temps modernes. Vous pouvez tuer quelqu'un avec quelques paroles, des fausses informations et du harcèlement ». « Il faut absolument que les pouvoirs publics réagissent, durcissent les législations, donnent les moyens aux services d'enquêteurs d'identifier les harceleurs qui sont des lâches, écrivent derrière leur écran et se sentent tout puissants, il faut que la peur change de camp », a ajouté l’avocat d’Epinal au quotidien régional.

Des stars de l’influence se sont aussi insurgées sur les réseaux sociaux. Elles dénoncent, elles aussi le rôle du cyberharcèlement dans la mort de Mava Chou. Marie, la youtubeuse Enjoyphoenix, condamne le cyberharcèlement, dont elle aussi, a été victime dans le passé.

Engagé contre le cyber-harcèlement, le bloggueur Jeremstar s’alarme contre cette campagne de haine.

Jusqu’à présent, aucun lien entre le cyberharcèlement et la disparition de la jeune femme n’est pour le moment clairement établi. Le parquet d'Epinal n'a pas souhaité répondre à nos questions.