Décès de Lucienne Moreau, mamie mayennaise "délurée et rigolote" raconte un directeur de casting à Canal +

C'était une "mamie star" de la télévision. Lucienne Moreau, Renazéenne de 88 ans, est décédée dimanche. On l'a connaît pour de multiples sketchs dans l'émission Groland sur Canal +, mais aussi pour ses chroniques en 2010 dans Le Petit Journal de Yann Barthès. La carrière à la télévision de la Mayennaise a commencé par un casting chez Groland en 2008. La chaîne payante Canal + cherchait une grand-mère pour des sketchs. Mathieu Ledoux, directeur du casting à ce moment-là, se souvient d'une dame à l'humour ravageur, éperdue de second degré.

Une petite annonce dans Télé 7 Jours

"On avait posté une annonce dans Télé 7 jours, et elle y a répondu. Elle a ainsi intégré "le fichier". On a commencé à lui faire faire quelques petits sketchs et elle était très à l'aise. Elle avait bien compris l'esprit Groland. Et puis, de fil en aiguille, elle a commencé à participer à de plus en plus d'émissions, avec notamment des rôles importants", déclare Mathieu Ledoux. Le directeur de casting avait été marqué cette année-là par le dynamisme de cette dame, âgée de 74 ans à cette époque.

"Elle était complètement délurée. Elle était rigolote. Elle avait du tempérament, de la répartie. Lucienne ne faisait pas du tout son âge et et je pense que Groland lui convenait. On pouvait pratiquement tout lui faire faire. Elle disait oui tout le temps. Il y avait des fois où on pouvait la mettre autour de stripteaseurs à moitié en nuisette. Elle était d'accord", rigole-t-il.

Au début des années 2010, Lucienne Moreau a tourné une dizaine de publicités, toujours sur le ton de l'humour (on ne se refait pas !). Un jour, alors que Yann Barthes pour son Petit Journal cherchait une dame plutôt âgée pour un de ses sketchs, Canal + se retourna vite vers elle. Lucienne Moreau allait alors franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière médiatique. "Malheureusement pour nous, ça s'est tellement bien passé au Petit Journal qu'ils l'ont gardée", termine Mathieu Ledoux.

Lucienne Moreau est née en Mayenne en 1933. Elle n'a que peu vécu dans notre département et résidait à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Il y a dix ans, elle avait reçu, des mains du maire Patrick Gaultier, la médaille de la ville de Renazé.