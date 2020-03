Mort de Michel Hidalgo : "Une figure du Grand Reims s'en va"

Les supporters du Stade de Reims ne sont pas prêts d'oublier Michel Hidalgo. La légende stadiste, décédée ce jeudi à l'âge de 87 ans, a largement contribué à "l'âge d'or" du club rémois dans les années 1950 avec notamment une finale de Coupe d'Europe des Clubs champions face au Réal Madrid.

Michel Hidalgo pose ses valises dans la Marne en 1954. Il y restera trois saisons, certainement les plus belles de sa carrière de footballeur. Avec le Stade de Reims, il remporte trois titres de champion de France et touche de très près la Coupe d'Europe des Clubs champions. Le 13 juin 1956, les rouges et blancs s'inclinent en finale à Paris face au Réal Madrid (3-4).

Un grand match de football raconté par Alexandre Audabram.

Michel Hidalgo marque dans cette finale. Un moment inoubliable.

Le 16 août 2016, Michel Hidalgo était présent à Madrid pour célébrer les 60 ans de ce match mythique.

Après cette expérience rémoise, Michel Hidalgo part à Monaco où il va rester 9 saisons, jusqu'à la fin de sa carrière de footballeur. Derrière, les amateurs de football se rappellent de ses exploits comme sélectionneur de l'équipe de France. Les Bleus remportent, sous ses ordres, le championnat d'Europe en 1984.

L'hommage du Stade de Reims

La disparition de Michel Hidalgo a suscité bon nombre de réactions et d'hommages ce jeudi. Sur twitter, le Stade de Reims salue ce "disciple d'Albert Batteux".

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot parle lui, sur le site du club, "d'un véritable repère de notre football qui s'en va. Une figure du Grand Reims et un pionnier de l'équipe de France." En 2017, Michel Hidalgo était au Stade Auguste-Delaune pour rendre hommage à Raymond Kopa, disparu quelques jours plus tôt.

De gauche à droite : Rene Masclaux, Lucien Muller, Dominique Colonna, Patrice Buisset et Michel Hidalgo © Maxppp - François Nascimbeni

Le Maire de Reims Arnaud Robinet a également tenu à rendre hommage à cette icône du football rémois.