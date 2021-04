Décès de Patrick Juvet, son agent témoigne

C'est Yann Ydoux, l'agent de Patrick Juvet, qui a annoncé le décès du chanteur ce jeudi 1er avril. Son manager réside à Talence en Gironde, il se confie sur sa relation avec cet artiste au micro de Nicolas Fauveau de France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde : Yann Ydoux, vous étiez l'imprésario de Patrick Juvet depuis la fin des années 90

Yann Ydoux : j'étais son agent depuis depuis vingt ans. On avait bien sympathisé. A l'époque j'avais son ancien agent, Gilles Maillard, qui travaillait pour moi et suite à un accident de voiture de Gilles, j'ai repris sa suite auprès de Patrick Juvet. J'étais complètement avec lui et du coup, on a fait de belles choses ensemble.

Qu'est ce qui vous touchait chez Patrick Juvet ?

On avait beaucoup de points communs. On s'appelait tous les jours. C'était quelqu'un d'exceptionnel et d'une grande gentillesse. Il avait bon cœur. Il était bienveillant pour tout le monde.

Un très bon mélodiste

En 1973, il a fait le concours de l'Eurovision avec "Je vais me marier Marie" dont les paroles sont écrites par Pierre Delanoë. Après il a fait la rencontre de Jean-Michel Jarre toujours en 1973, c'est là qu'il a collaboré avec lui pour l'album "Love". En compagnie de Daniel Balavoine, il a écrit "Chrysalide", sorti en 74 où il a dévoilé pas mal de choses.

Il était très drôle en tournée

Exactement, il était plein d'histoires, plein de trucs à raconter, avec des anecdotes lorsqu'il était aux États-Unis. Il vivait chez Richard Anthony qui était parti en France parce qu'il avait des problèmes fiscaux. Patrick s'est ainsi retrouvé avec ses enfants, sans sa femme, à garder la maison. Il faisait la nounou de Richard Anthony. C'était marrant !

Vous étiez vous aussi un peu la nounou de Patrick Juvet

Je pense qu'on était comme deux frères. On avait la main dans la main.

Vous avez gardé des affaires de Patrick Juvet chez vous

J'ai tous ses costumes de scène et j'ai beaucoup de choses parce qu'il ne gardait rien En fait, je faisais gantier, psychologue, agent... J'étais son ami, son frère. Nous étions vraiment soudés.

Avez-vous plus de précisions sur ses obsèques

Il va être incinéré, c'était sa volonté. Moi, je vais allé le voir pour garder une dernière image de lui et lui dire aurevoir.

Yann Idoux au micro de Nicolas Fauveau Copier