Décès de Pierre Cardin : l'hommage de la commune de Caumont, où le couturier avait une résidence

La disparition, ce mardi, d'un monument de la mode française. Pierre Cardin, le couturier et créateur, est décédé à l'âge de 98 ans. L'homme avait des attaches en Normandie : il possédait ainsi une résidence à Caumont, dans l'Eure. Un "manoir anglo-normand", comme le décrit l'ancien maire, Alain Fontaine. "Il l'avait racheté il y a une quinzaine d'années et avait tout refait. Il a repris tous les extérieurs, les intérieurs, et les annexes dans le parc. Il y a un très beau parc tout autour qui donne sur les boucles de la Seine."

Pierre Cardin avait notamment permis l'organisation, à Bourg-Achard, de deux représentations pour les habitants de la commune. Une initiative de l'ancien maire. "Je l'avais sollicité pour qu'il fasse visiter sa demeure lors des journées du patrimoine. Il avait refusé, mais avait proposé de tenir ces spectacles. Il était très accessible, même si on ne le voyait pas souvent. Lors de ces représentations, les habitants avaient pu lui parler et échanger avec lui, ce n'était pas quelqu'un de fier."

Dans une publication sur Facebook, le nouveau maire de la commune, Sylvain Bonenfant, "adresse personnellement, ainsi qu'au nom de toutes les Caumontaises et de tous les Caumontais [s]es condoléances attristées."