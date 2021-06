Décès de Romain Bouteille, co-fondateur avec Coluche du célèbre "Café de la Gare"

Romain Bouteille, co-fondateur notamment avec Coluche du célèbre Café de la Gare parisien, est décédé lundi à l'âge de 84 ans, a annoncé ce mardi 1er juin son épouse. Plusieurs personnalités, comme Pierre Richard, Gérard Lanvin et Pierre Lescure, lui rendent hommage.

Romain Bouteille, figure des débuts du café-théâtre en France et co-fondateur avec Coluche du Café de la Gare parisien est décédé à 84 ans, ce lundi 31 mai. "Romain s'est éteint hier dans la soirée à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Depuis quelques temps, il avait une insuffisance rénale. C'est une insuffisance respiratoire qui l'a emporté", a indiqué dans un message à l'AFP ce mardi son épouse, Saïda Churchill, elle-même comédienne et programmatrice culturelle de la ville d'Etampes (Essonne).

En près de 60 ans de carrière, Romain Bouteille a signé une trentaine de pièces, des dizaines de sketches joués en troupe ou en solo, a tourné dans de nombreuses séries pour la télé - "Les Raisons verts" de Jean-Christophe Averty et "Les Saintes Chéries" de Jean Becker avec Micheline Presle - mais aussi dans une trentaine de longs métrages au cinéma, sous la direction de Louis Malle, Jean Girault, Michel Audiard, Jules Dassin, Jacques Demy, etc. En 2011, il était encore à l'affiche au théâtre de "Tout est bien qui finit bien" de Shakespeare, dans une mise en scène de Pierre Beffeyte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Co-fondateur du Café de la Gare avec Coluche

Sa création la plus connue reste le Café de la Gare, "premier et dernier théâtre en anarchie réelle", décrivait-il lui-même. Le lieu ouvre en juin 1969 dans les locaux d'une ancienne fabrique passage d'Odessa, près de la gare Montparnasse à Paris. L'équipe rassemble autour de Romain Bouteille et de Coluche, une bande d'aspirants comédiens, dont bon nombre connaîtront le succès, à l'image de Miou-Miou ou Patrick Dewaere.

Devenu trop petit, le théâtre déménage en 1972 dans un local plus vaste, rue du Temple, dans le quartier du Marais, tout en conservant le nom. Coluche quitte alors le "Café" et dira de Romain Bouteille : "ce qu'il ne m'a pas appris, je le lui ai piqué". Le Café de la Gare accueillera aussi les premiers pas sur les planches d'autres figures du spectacle : Gérard Lanvin, Renaud, Anémone, Josiane Balasko ou encore Michel Blanc. Romain Bouteille s'éloigne à son tour au début des années 1990 du Café, et s'installera dans l'Essonne, où il créera avec son épouse un théâtre à Etampes, "Les grands solistes".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pierre Richard, Gérard Lanvin, Le Café de la Gare et Pierre Lescure lui rendent hommage

Sur son compte Instagram, l'acteur Gérard Lanvin lui rend hommage : "Romain, tu deviens notre invisible aujourd’hui mais jamais tu ne seras notre absent. Toi grâce à qui toute notre génération a pu participer à tes côtés dans ce lieu historique du "Café de la Gare" à toutes ces créations artistiques si motivantes pour tous. Ton étoile rejoint celle de nos autres potos, Michel, Patrick, sur le boulevard en nuage de la haut", écrit-il.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'acteur Pierre Richard qui a joué avec Romain Bouteille, a confié sur Twitter sa tristesse : "Romain Bouteille était une sorte de génie du non-sens. Il avait aussi celui de se foutre de la célébrité. Je l'admirais beaucoup."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Romain Bouteille. Les mots nous manquent pour l'instant. Ils viendront sans doute plus tard. Pour l'instant, nos pensées vont à sa femme Saïda et son fils", a tweeté Le Café de la Gare. Pour Pierre Lescure, président du Festival de Cannes et ancien président de Canal+, Romain Bouteille était "un créatif révolutionnaire, l'équilibre parfait du soliste qui n'aime rien tant que la troupe (...) un être humain impeccable."