Déconfinement : de nouveaux rendez-vous dans la matinale de France Bleu Armorique

Dès le début du confinement, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel se sont unies pour continuer à vous accompagner, vous informer et vous divertir de la meilleure façon possible en cette période inédite.

A partir du 11 mai, l'équipe de France Bleu Armorique lance une nouvelle matinale pour vivre le déconfinement à vos côtés. De 6h à 9h, vous retrouverez vos rendez-vous habituels : l'information de proximité, la météo, le quiz breizh, l'humour de Willy Rovelli, l'éphéméride de Serge Fournel ou encore la pépite celtique de Glenn Jegou.

Trois nouveaux rendez-vous

Une nouvelle période démarre et nous tenons à mettre en valeur les initiatives menées en Bretagne et à valoriser ceux qui font bouger la région.

A 7h15 et 8h45, dans "la relance éco" nous mettrons en lumière les entreprises, les associations, les clubs de sport qui relancent leur activité après quasiment deux mois de pause.

Avec "circuit court" à 7h55, nous irons à la rencontre des producteurs bretons, agriculteurs, restaurateurs ou artisans afin de mettre en avant leurs initiatives.

Enfin à 6h50 et 8h25, rendez-vous avec "Retour en scène"pour soutenir les artistes, les chanteurs, les acteurs, les compagnies de théâtre, les salles de spectacles qui font vivre la culture en Bretagne !

Dès 9h, vie quotidienne, cuisine et jeu

A partir de 9h, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel vous proposeront "La vie en Bleu" avec nos experts. Il sera toujours question de votre vie quotidienne. Chefs et producteurs se succéderont pour vous donner un coup de main en cuisine et dès 11h on jouera tous ensemble !

Ecoutez France Bleu Armorique sur 103.1 à Rennes,101.3 à Vannes, 104.5 à Saint-Brieuc, en téléchargeant notre application et sur francebleu.fr