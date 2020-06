Déconfinement : France 3 Normandie Caen reprend ses journaux locaux

Les téléspectateurs de France 3 dans le Calvados, l'Orne et la Manche retrouvent leurs journaux locaux ce mardi 2 juin. Depuis le confinement, les rédactions de Caen et de Rouen produisaient leurs éditions ensemble, avec de nombreux journalistes en télétravail et quelques équipes sur le terrain.

Cette reprise locale, "c'est une vraie satisfaction, pour Maud de Bohan, rédactrice en chef de France 3 Normandie à Caen, ça signe la fin d'une période très particulière et le retour à nos contenus, à notre écriture, notre territoire. Ça veux dire que ça va beaucoup mieux."

Pas encore un retour à la normale

La reprise des journaux locaux ne signifie pas en revanche un retour à la normale. Il y aura plus de journalistes sur le terrain pour faire des reportages mais les règles de fonctionnement sur le site restent strictes. "J'espère qu'on pourra encore monter en puissance à partir du 15 juin."

Le 15 juin, date du début de la campagne officielle du second tour des municipales, des élections que France 3 va suivre particulièrement avec neuf débats. "On espère en présence des candidats, poursuit Maud de Bohan, l'idée, c'est de permettre le débat public, la campagne ne pourra pas se dérouler sur le terrain et les médias locaux vont être particulièrement importants pour porter cette parole publique et permettre aux électeurs de faire leur choix."

Les deux rendez-vous d'informations de France 3 Normandie Caen sont à retrouver chaque jour à 12h et 19h.