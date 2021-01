Découvrez Isabelle Staes, la nouvelle directrice régionale de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

A la question, "désormais, vous êtes plus mer ou montagne ?", c'est sans détour qu'Isabelle Staes affiche sa préférence : "Je suis une fille du Sud, alors forcément j'adore la mer. Mais je suis entrain de découvrir ce territoire [NDLR ; la région Auvergne-Rhône-Alpes]. J'adore la montagne, et j'adore les découvertes que je fais en ce moment depuis ma prise de fonction début janvier."

Diplômée d'une école de journalisme marseillaise, Isabelle Staes rejoint France Télévisions dans les années 80, d'abord France 3 puis France 2 où elle a travaillé pendant 32 ans, comme "grand reporter en politique étrangère, cheffe du service de politique étrangère, envoyée spéciale permanente à Rome, et correspondante aussi pendant de nombreuses années à Marseille". Le CV est impressionnant ! En janvier 2017, elle décide de se lancer un nouveau défi et devient directrice régionale de France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur, avec l'envie "de découvrir de nouvelles manières de travailler, et d'accompagner les équipes par rapport à tout ce (qu'elle avait) appris, sur le terrain, en management aussi." Quatre ans plus tard, il y'a quelques jours, Isabelle Staes quitte le Sud qu'elle chérit tant, et abandonne la Méditerranée pour les montagnes, et prend la direction régionale de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Je crois véritablement en la proximité. La proximité prend tout son sens quand on travaille sur France 3 ou sur France Bleu. Vous êtes quand même des champions de la proximité.

Comme nous le confie Isabelle Staes, la proximité est au cœur de ses préoccupations. Proximité avec ses équipes sur le terrain. Comme elle nous le raconte, sa première volonté est de rencontrer ses équipes sur leur lieu de travail, de tournage. Elle assiste, notamment, aux enregistrements des émissions. Sa passion pour le terrain n'est jamais bien loin. "Je vais à la découverte du territoire et des équipes. Je les accompagne. Je suis présente. Je fais connaissance sur leur lieu de travail".

Proximité aussi avec les téléspectateurs. Parmi ses grands chantiers pour l'année à venir : la régionalisation de France 3, qui va faire de la chaîne "non plus une chaîne nationale à décrochages régionaux mais 13 chaînes régionales. Donc, il y'aura un France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui sera vraiment une chaîne France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, et petit à petit, nous progressons dans les contenus pour ressembler finalement à France Bleu". Première étape de cette régionalisation, lundi 25 janvier à 18h30, avec le lancement d'une nouvelle tranche d'information. D'autres programmes locaux verront le jour dès septembre prochain. Sans oublier le lancement des matinales filmées de France Bleu.

La nouvelle directrice régionale de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes a donc du pain sur la planche, et se réjouit de ses nouvelles fonctions et missions.

J'ai la chance de diriger aujourd'hui, une des plus belles et plus importantes régions du réseau régional de France 3, et je dois dire que chaque jour est enthousiasmant.

Ecoutez l'interview d'Isabelle Staes en intégralité.