Mask Singer - épisode 4, ce vendredi 22 avril à 21h10 sur TF1

Bien aidé par le grand retour du Corbeau, le jury a réussi la semaine dernière à démasquer deux nouvelles stars : Pierre Palmade, le Cosmonaute, et Sylvie Tellier, le Caméléon.

5 autres personnalités se cachent toujours derrière leur masque, mais grâce aux indices distillés peu à peu ou soufflés par le Corbeau, l'enquête avance. Le point sur les indices

Le Cochon : un homme qui n’est pas un sportif spécialisé dans l’athlétisme mais qui a "perdu sa première finale” dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Le magnéto a révélé une médaille et un témoin de relais. Dans son second magnéto, on aperçoit des pâquerettes plantées dans un pot, et une plume d'écriture. Son indice objet est une petite voiture qui tire des casseroles.

La Banane : c'est également une femme, originaire de Marseille. Lors du premier magnéto, on peut découvrir une baguette, des billets de 50 euros, une montre. De plus, son nom a déjà été cité par les enquêteurs cette saison. Sportive, elle n'a jamais gagné été champion du monde dans une discipline sportive et a pour indice une paire de lunettes aux couleurs de la France.

Le Cerf : Un homme, qui chante bien, qu'on a déjà vu aux NRJ Music Awards, qui n'a jamais participé à un télé-crochet ou à un concours de chant. Dans son premier magnéto, on a pu apercevoir une boîte de sardines et un angelot. Dans son second magnéto d'indices, on découvre une étoile, et qu'il est associé à un tube qui lui a permis de se retrouver avec des groupes mondialement connus.

Le Crocodile : un homme qui a l'habitude de la scène. Une référence au V de la Victoire, à une télécommande de TV ont également été montrés. Souvent apparu à la télévision, il n'est pas animateur. Son deuxième magnéto révèle le Brésil, un chiffre et un casque stylisé à la ceinture.

Le Papillon : femme relativement petite, bilingue anglais, qui connaît bien certains membres du plateau. Ni humoriste, ni comédienne, elle a tournée avec Will Smith et Leonardo Di Caprio et avoir joué "des rôles de flics ou de baroudeuse en France ou à l'international". Son indice objet est le totem de Koh Lanta.

Après Alain Bernard, Maud Fontenoy, Marc-Antoine Lebret, Pierre Palmade et Sylvie Tellier les personnalités démasquées, qui seront les prochaines victimes de nos enquêteurs ?