Découvrez les 100 meilleures audiences TV de 2022

Kylian Mbappé, Audrey Fleurot et Capitaine Marleau sont les stars de nos téléviseurs. Médiamétrie publie le classement des 100 meilleures audiences télévisées de l'année. Il fait la part belle au football, aux séries françaises et à la présidentielle. On fait le point sur les tops et les flops de 2022.

ⓘ Publicité

Le football et les séries françaises cartonnent

Sans surprise, le sport domine largement. Avec la Coupe du monde de football, TF1 a battu le record historique d'audience de la télévision française. Plus de 24 millions de téléspectateurs ont regardé la finale. Carton plein aussi pour le rugby, le match France-Angleterre a rassemblé neuf millions de fans sur France 2.

La fiction française occupe également le haut du podium, avec l'indétrônable Capitaine Marleau sur France 2 ou encore la série Alex Hugo sur France 3. Mais la reine reste Audrey Fleurot sur TF1 avec HPI et ses neuf millions de fidèles devant la saison 2.

La politique tire son épingle du jeu

Année présidentielle oblige, la politique fait partie des autres succès de l'année. Les débats de l'entre deux-tours ont notamment été regardés par plus de 14 millions de téléspectateurs. Plus surprenant, l'interview du candidat Yannick Jadot a réuni 6,8 millions de téléspectateurs.

Les films ne font plus recette

Au chapitre des flops, on trouve des émissions qui ne marchent plus, comme Master Chef, ou qui n'ont pas pris, comme Zone Evasion. Mais les grands perdants sont surtout les films, dont les audiences dégringolent. D'ailleurs, seuls deux longs-métrages sont dans le top 100, notamment la comédie Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?. Preuve que les Français désertent à la fois les salles de cinéma et les films sur petit écran