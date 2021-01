Découvrez les 14 fermes en compétition pour la première édition de La Ferme préférée des Français

Après Le village et le Monument, voici La ferme préférée des français, un nouveau programme proposé sur France 3 - en partenariat avec France Bleu - dans quelques semaines au moment où le Salon de l'Agriculture aurait dû se tenir. A vous de voter dès maintenant et jusqu'au 12 février

Quatorze exploitations agricoles sont en lice pour cette première édition de La Ferme préférée des français, une nouvelle émission présentée par Stéphane Bern sur France 3.

Partez pour un tour de France inédit, à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés, qui font rimer savoir-faire et excellence tout en partageant leur amour de la terre et des beaux produits.

Voici les quatorze exploitations candidates, à découvrir aussi ici en vidéo :

Delphine, Thierry et leurs parents (Monique et Léon) – Les montagnards (Auvergne-Rhône-Alpes / Haute-Savoie)

Pauline et Rémi – La bergerie de la Combe à l’Ours (Bourgogne-Franche-Comté / Doubs)

François et son équipe – Les huîtrières du château de Bélon (Bretagne / Finistère)

Julien et Maurice – La cave des Roches (Centre-Val de Loire / Loir-et-Cher)

François et ses filles (Ghjulia et Carla) – Allevu u Porcu Cappusgiu (Corse / Haute-Corse)

Susel, Marc et ses parents (Annie et Pierre-Paul) – Le domaine Paul Humbrecht (Grand-Est /Haut-Rhin)

Élise, Antoine et Édouard – La ferme des Mions (Hauts-de-France / Nord)

Ghislaine, Serge et leurs fils (Orian et Gatien) – Les cressonnières de la vallée de la Juine (Île-de-France / Essonne)

Perrine et Charles – La ferme du Bec-Hellouin (Normandie / Eure)

Sophie et Pedro – La ferme écologique de Gorce (Nouvelle-Aquitaine / Charente)

Cécile et Manu – La ferme du Hitton (Occitanie / Gers)

Johny – Le Labyrinthe En Champ Thé (Outre-mer / La Réunion)

Ursula et Nicolas – La salorge du Rostu (Pays de la Loire / Loire-Atlantique)

Shirine et Marc – Le domaine du Cadavre Exquis (Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Vaucluse)

À vous de voter dans cette liste pour votre ferme préférée. Les votes sont ouverts jusqu’au 12 février par téléphone au 32 45 (appel surtaxé) ou sur le site de l'émission