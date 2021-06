Découvrez les lauréates 2021 du Prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia

Florence Aubenas, Présidente du Jury et Dany Laferrière Président d’Honneur du Prix Philippe Chaffanjon ont décerné les prix 2021 à deux reportages multimédias d’enquête, un français et un haïtien.

Cette année, le jury a récompensé "Où peut-être une nuit", un reportage de Charlotte Pudlowski pour Louie Media, et "Tate tifi, le test qui traumatise les femmes en Haïti", un reportage de Laura Louis pour Ayibopost.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Où peut-être une nuit"

C'est la première qu'un podcast est récompensé par le jury du Prix Philippe Chaffanjon. Cette enquête en six épisodes porte sur la fabrique du silence autour de l’inceste et l’ordre social qu’il instaure. La série de podcast mêle récit intime, témoignages bouleversants et analyses d’experts.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

► Écoutez le podcast

"Tate tifi, le test qui traumatise les femmes en Haïti"

Beaucoup de jeunes filles en Haïti ont connu ce test de virginité appelé couramment "tate tifi". Le parent qui fait ce "test" veut s’assurer que la jeune fille soit vierge afin qu’elle puisse se marier. Ce processus qui n’a aucune fiabilité scientifique, laisse souvent les victimes avec des séquelles douloureuses.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

► Lire le reportage

Rendez-vous en octobre pour les candidats à l'édition 2022

L’appel à candidatures pour l’édition 2022 ouvrira le jeudi 7 octobre 2021.

Ne pouvant ignorer l’apparition de nouveaux moyens d’expression dans le paysage de l’information, le Prix Philippe Chaffanjon élargit le champ des candidatures. Reportages multimédias, podcasts, vidéos d’investigation, enquêtes filmées, ou tout autre format innovant sera admissible tant qu’il est publié dans l’année sur un site de presse.

Le jury présidé par Florence Aubenas rappelle que la qualité journalistique et les reportages racontant le monde de manière objective sont des critères primordiaux de sélection. Chacun des reportages primés est doté d’un prix de 2.500 euros, remis lors d’une cérémonie à la Maison de Radio, et se verra publié sur les sites Internet des médias partenaires.

Pour déposer une candidature, le site du Prix : www.prixphilippechaffanjon.org

Le jury de l’édition 2021

Matthieu ARON (Grand reporter et conseiller éditorial à L’Obs), Jacques EXPERT (Auteur, ancien directeur des programmes et de l'antenne de RTL, ancien grand reporter à France Inter), Jean-Pierre DORIAN (Rédacteur en chef du grand quotidien Sud Ouest), Isabelle LABEYRIE (Journaliste, Chef du pôle Europe, Rédaction internationale de Radio France), Alexandre BRACHET (Fondateur de la société de production transmédia, Upian), Guillemette FAURE (Chroniqueuse à M le magazine du Monde, auteur), Pierre HASKI (Président de Reporters sans frontières, chroniqueur à France Inter, co-fondateur de Rue89), Frank MOULIN (Journaliste, directeur adjoint de la rédaction de BFMTV), Charlotte CHAFFANJON (Journaliste à Libération, auteure), Olivier GEAY (Rédacteur en chef à RTL), Patrick de SAINT-EXUPÉRY (Journaliste, grand reporter, auteur, lauréat du prix Albert Londres, lauréat du prix Bayeux), Fanny STENNELER Journaliste (reporter à France Télévision pour France 2).