Découvrez les métiers de la radio à l'occasion de la fête de la radio !

Cette semaine, se déroule la première fête de la radio partout en France, à l'occasion des 100 ans de ce média si proche de vous ! France Bleu Pays de Savoie participe à l'événement, et en plus de nos émissions spéciales, nous vous proposons de faire connaissance avec les membre de notre équipe... ceux que vous entendez tous les jours, et ceux qui travaillent dans l'ombre !

Une vidéo réalisée par Laurent Pascal.