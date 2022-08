Découvrez les nouveautés sur l'antenne de France Bleu Vaucluse en 2022 !

Une radio proche de l’auditeur, bienveillante et conviviale, Une radio populaire, utile, qui s’adresse à tous. Une radio "bonne humeur", c'est tout ça France Bleu Vaucluse ! Découvrez le programme !

6H00 - 9H00 LE 6/9 FRANCE BLEU VAUCLUSE avec Hugo Laroche

Info, Trafic, météo, bons plans, jeux, musique et bonne humeur !

Lever de soleil sur Cucuron © Getty - ju-li

6h14 Terre de Vaucluse

Reportage de David Bérard chez un agriculteur ou un éleveur de Vaucluse. Nous partons dans les champs à la rencontre de ceux qui façonnent nos paysages…

6h25 Vraiment Nature

Plus proche de la nature pour ouvrir les yeux s’émerveiller sur la faune et flore vauclusienne …Un spécialiste vous explique chaque jour, un animal, un insecte ou une plante de chez nous avec une déclinaison Web. _

6h44 Le Chiffre du Jour

Chaque jour, la rédaction de France Bleu Vaucluse vous propose le décryptage d'un chiffre de l'actualité locale ou nationale.

6h50 Un jour en Vaucluse

Reportage de Philippe Garcia pour découvrir les mille et un visages de nos quartiers, villages et villes ! initiative, curiosité, fierté et spécificité près de chez nous. _

7h15 La nouvelle éco

Chaque jour un sujet éco en Vaucluse !

7h21 Direct - le parler provençal

Le Linguiste Médéric Gasquet Cyrus nous propose d'étudier, d'illustrer et de faire bouléguer "Les Mots du Sud"... avec sa faconde et son humeur.

7h42 et 8H20 Le Baladeur du matin

Le baladeur sillonne les routes de Vaucluse et les rues de votre commune. Chaque matin il est en direct de chez vous à 7h40 et 8h20.

7h46 Direct L'invité du 6-9 France bleu Vaucluse

Chaque matin du lundi au vendredi, la rédaction invite une personnalité afin de réagir et apporter son éclairage aux événements qui font l'actualité du Vaucluse.

7h55 Les Circuits Courts

Interview Mise en avant d'une production locale, d'un service de proximité marchand ou non marchand, de consommation locale, de distribution locale.

8h12 L'Emploi

Réalisée avec le concours de Pole Emploi - Chaque jour une entreprise qui embauche en Vaucluse et le vendredi la chronique PAD de 50 secondes de l’AFPA Fabrice MARION

8h42 Ca se passe ici

Une idée de sortie avec un partenaire qui nous présente son évènement

9H00 - 9H30 COTE CULTURE avec Pascale Lorens

France Bleu met en valeur les divertissements populaires et locaux, accessibles à tous. Ce rendez-vous, mené dans la bonne humeur avec une sélection dans l'actualité culturelle locale.

Théâtre d'Avignon © Getty

Une exposition de pièces rares dans un musée local, de photographies par un artiste local, un livre ou une bande dessinée parlant de la région ou écrit par un auteur d’ici, une série ou un film tourné dans la région, un documentaire la mettant en valeur, une avant-première de cinéma avec l’équipe qui viendra présenter son film, un spectacle par une compagnie locale, où la tournée d’un artiste de renom de passage dans la région… avec Pascale Lorens !

9H30 - 10H00 COTE EXPERTS avec Marie Vernay

Nos experts à Avignon et en Vaucluse répondent en direct à vos questions !

les experts France Bleu sont de retour ! © Getty

Ils aborderont les thématiques suivantes :

Pouvoir d’achat : bons plans (les soldes, faire de bonnes affaires sur internet, comparer les fournisseurs d’énergie…), Conso (se rétracter après un achat, les garanties, se désabonner d’un fournisseur numérique…),

Loisirs (les salles de sport, les bons plans week-end, les activités à pratiquer en famille…),

Vacances (choisir sa location, voyager à l’étranger, les clubs de vacances…),

Enfance (les crèches, les nounous, l’éveil de l’enfant, réagir face aux caprices…),

Mobilité (les véhicules électriques, le covoiturage, circuler à vélo…),

Bricolage (rénover un meuble, choisir ses outils, un dressing sur mesure…),

Jardinage (bouturer vos plantes, tailler les arbres fruitiers, des plantations sur mon balcon…)

Administratifs (banques, assurances, notaires, fisc…) ils ont leur place dans Côté Experts à condition de ne pas y être majoritaires

10H00 - 11H00 COTE SAVEURS avec Marie Vernay

Nous sommes une région de saveurs : découvrez-les chaque jour pendant une heure.

Une heure gourmande, pour mettre en valeur les bons produits du terroir et d’ailleurs, et les meilleures et multiples manières de les cuisiner. Mieux se nourrir, dépenser moins, partager les bonnes adresses

11H00 - 12H00 COTE JEU EMBARQUEMENT IMMEDIAT avec Pascale Lorens

Amusez vous à découvrir le Vaucluse et gagnez des cadeaux !

16H00 - 19H00 LE 16/18 DE FRANCE BLEU VAUCLUSE avec Mathieu Doucet

3 heures de fiertés Vauclusiennes, sorties culturelles et loisirs pour accompagner la sortie du boulot !

Le Vaucluse est un territoire riche de solutions de divertissement et de loisirs. Pendant 3 heures, nous proposons à nos auditeurs un moment de détente, positif et de bonne humeur, et les guidons dans leurs choix de loisirs et de sorties.

en voiture avec France Bleu Vaucluse © Getty

16h07 C’est l’heure de l’office

Avec le Réseau des Offices de Tourisme, insert en direct avec un OT pour présenter une visite, une balade, une sortie

16h34 Portrait d’ici

Portrait de Vauclusiens et de Vauclusiennes engagés - Rencontre de ces hommes et femmes qui font battre le cœur de notre région. Ils nous racontent leur histoire, leur parcours et leur amour du Vaucluse.

17h31 invité de 17h30

18h10 100% SPORT

100% Sport met en avant les clubs de la région, leurs engagements et contribue à la fierté du territoire. On y aborde donc tout naturellement l’actualité sportive, mais aussi celle des associations ou des personnalités du sport.

18h39 Direct - ça se passe ici

Une idée de sortie avec un partenaire qui nous présente son évènement

Sans oublier le weekend !

7H00 - 9H00 - LE 7/9 WEEKEND FRANCE BLEU VAUCLUSE - avec David Peron

Info, météo, bons plans, musique et bonne humeur pour le weekend !

weekend détente avec France Bleu Vaucluse © Getty

7h16 Les initiatives en Vaucluse

Associations, solidarité et bonnes idées.

7h48 Direct - ça se passe ici

Une idée de sortie avec un partenaire qui nous présente son évènement

8h10 #TropMignon

Rencontrez l'animal qui vous attend : chat, chien ? mâle femelle ?

Avec les SPA et les refuges pour animaux du Vaucluse, découvrez chaque samedi et chaque dimanche un animal de compagnie à adopter.

8h40 Direct – Rando Vaucluse

Partez à la découverte des activités de plein air du Vaucluse, à pied le samedi avec Daniel Villanueva de Ventoux Passion et en vélo le dimanche avec vélo loisir Provence.

8h52 Le Livre du jour en Vaucluse

9H00 – 10H00 SAMEDI - VAUCLUSE EN FETE

Sorties à Avignon et en Vaucluse : France Bleu met en valeur les fêtes locales

9H30 - 10H00 DIMANCHE - COTE JARDIN

Nos Jardiniers à Avignon et en Vaucluse répondent en direct à vos questions

10H00 - 11H00 DIMANCHE - AQUI SIAN BEN avec Paulin Reynard

uno emissioun en lengo prouvençalo ! Oui, une émission en provençal : Paulin REYNARD et ses invités nous racontent notre Provence, ses traditions, sa musique, les spécificités locales, de nos communes, ...

11H00 - 12H00 SAMEDI - LE BALADEUR, avec David Bérard

David Bérard en direct d’une manifestation de Vaucluse.

12H00 - 12H30 WEEK-END - CARNET D’ADRESSES

Un invité nous ouvre son carnet d’adresses dans le Vaucluse et nous présente son resto, un artisan, Un artiste une association, un lieu de loisir…